Šimunić: 'Opasna su vremena. Upali su u šest ujutro i uzeli uređaje s podacima o savezima'

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić oglasio se nakon što je USKOK upao u njegov dom.

- OPASNA SU OVO VREMENA KAD TI USKOK DOLAZI DOMA ZBOG IZNOŠENJA ISTINE. Jako, jako opasna. Svi dobro znate što se otkrilo s HOO-om i sa sportskim savezima. Jako puno čudnih transakcija i jako puno pitanja gdje je nestao javni novac. Ali istovremeno i jako malo odgovora - objavio je Šimunić te otkrio da su mu u kuću upali u šest ujutro i uzeli sve uređaje na kojima ima podatke o sportski savezima.

- Napadalo me se javno i smatram da je to što su pravosudna tijela danas u 06.00 ujutro upala kod mene samo dio političkog pritiska. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima i koje sam se spremao objaviti. Slučajnost? Očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac. Mislim da su i ljudi koji su po nalogu upali jutros u kuću mojih roditelja svjesni toga, samo rade svoj posao, premda mi se čine svjesni da teško da će naći nešto kompromitirajuće. I dok nemam pristup svojim uređajima, onak krišom oka vidim neke papire na kojima sam skicirao objave za, primjerice Hrvatski savez sportske rekreacije. Od proračuna koji iznosi 132.384,74 eura, 31.640 eura vadili su na bankomate - objavio je Šimunić te otkrio da neće ići u zatvor.

- Zaista čudna situacija, zar ne s obzirom da su istražitelji kod mene, a ne kod njih? Još mi je čudnije to da mi kažu da trenutno neću ići u zatvor, a opet ima potrebe plijeniti sve te podatke do kojih sam došao. Bitka za Hrvatsku u kojoj vlada istinska demokracija izgleda da je tek počela - zaključio je gradonačelnik Oroslavja.

Podsjećamo, jutros u dom roditelja Viktora Šimunića, s kojima živi oroslavski gradonačelnik, došao je USKOK.