Viktor Šimunić objavio: Imam informacije za još deset saveza

Šimunić se posljednjih mjeseci profilirao kao jedan od najglasnijih kritičara financijskog poslovanja sportskih saveza, a njegovi istupi dolaze u jeku afera u hrvatskom sportu, uključujući istrage o nestanku više od 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza te postupanja u Hrvatskom judo savezu. Kako ističe, vlastitim analizama i zahtjevima za pristup informacijama upozorio je i na sumnjive obrasce u drugim savezima, među ostalim u Hrvatskom odbojkaškom savezu i Hrvatskom šahovskom savezu, gdje, kako navodi, postoje indicije o nepravilnostima i najave kaznenih prijava.

"Potrebno je što prije pokazati političku volju i osigurati da kompletan javni novac koji ide u sport bude transparentan", istaknuo je Šimunić dodajući da svi sportski savezi moraju jasno prikazivati trošenje sredstava.

"Nije bitno radi li se o novcu javnih poduzeća, ministarstava ili olimpijskih struktura - sve mora biti javno i dostupno. To će biti najbolji korektiv i država će tako uštedjeti puno novca", naglasio je.

Posebno je problematizirao model financiranja putem posredničkih tvrtki i ugovora, navodeći primjer iz Odbojkaškog saveza. "Iz onoga što je vidljivo iz računa, sve je jasno. U konkretnom slučaju koji se odnosi na Odbojkaški savez, jasno piše u ugovoru s tom tvrtkom da je to usluga za ugovor s Hrvatskom poštom. Smatram da je nevjerojatno da se tako nešto uopće i može dogoditi", rekao je Šimunić.

Šimunić: Spreman sam surađivati s istražnim tijelima

Istaknuo je da nije problem da javne tvrtke daju sponzorstva ili donacije, ali je problem način na koji to rade. "Kompletan javni novac se mora po jasnim kriterijima omogućiti na javnim i transparentnim natječajima, da svi imaju jednaku priliku i da postoji neki način odnosno kriterij zbog čega bi netko dobio neki iznos sredstava, a ne zato što je netko nekome kum ili poznanik", pojasnio je.

Šimunić naglašava kako je cijeli proces započeo još 2023. godine kada je počeo slati zahtjeve za pristup informacijama sportskim savezima, što mu je, kako kaže, omogućilo uvid u širu sliku sustava. Dodao je da nije očekivao razmjere koje je priča kasnije dobila i priznaje da ga je iznenadilo koliko duboko, prema njegovim riječima, problem ide.

"Iskreno, nisam mislio da to ide do takvih razina. Možda sam bio i malo naivan, jer sam mislio da takvih ružnih situacija nema u sportu, ali nažalost, izgleda da je pojedinim savezima novac na prvom mjestu, a ne sport i naša djeca, odnosno naša budućnost", rekao je Šimunić i dodao da vjeruje da se cijeli slučaj neće zaustaviti na sadašnjim otkrićima.

"Smatram da se ovo sad mora istjerati do kraja. Do sada su bili obuhvaćeni najveći sportski savezi u Hrvatskoj, no imam informacije za još deset različitih saveza, ali treba to pročitati, treba se tome posvetiti jer nije mi interes da iznosim neprovjerene podatke. Sve mora biti utemeljeno na dokazima", naglasio je.

Šimunić ističe i kako zasad nije imao kontakt s istražnim tijelima, ali poručuje da je spreman surađivati ako do toga dođe. Očekuje i da bi u pojedinim slučajevima moglo doći do kaznenih postupaka, za koje smatra da bi trebali obuhvatiti odgovorne osobe na svim razinama.