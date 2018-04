Ognjen Kraus: 'Treba napraviti katarzu i očistiti povijest...'

O Jasenovcu bi više trebalo educirati mlade, ali i odrasle ljude koji o tome nisu učili u školi jer u udžbenicima iz devedesetih NDH nije bila prikazivana kao zločinačka tvorevina - kazao je danas u emisiji Nedjeljom u dva predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Treba reći istinu o Jasenovcu, ona se zna. U njemu je ubijeno više od 80 tisuća ljudi, od toga više od 20 tisuća djece - po rasnim zakonima NDH. Hrvatska treba učiniti isto što i Njemačka, donijeti zakone koji se trebaju provoditi. Treba napraviti katarzu i očistiti povijest. Razlika je kad se zločin dogodi prema rasnim zakonima kao u NDH i kad se u to uključe djeca - istaknuo je Kraus.

Priznati i poštovati ono što je bilo

Ovaj ugledni liječnik urolog koji je godinama desetljećima bio zaposlen u KBC Sestre Milosrdnice smatra da NDH i Jugoslavija nisu isti sustavi

- Pod krinkom totalitarnih sustava izjednačavaju se NDH i Jugoslavija, što je pogreška. Nikad se ne govori o zločinima u NDH da se ne spominju totalitarni sustavi. Neki mladi 'ustaštvo' doživljavaju kao 'punk', tj. pobunu protiv sustava i to je zato što o tome nisu učili, a protiv toga nema ni represije - naglasio je Kraus te dodao kako se treba okrenuti budućnosti, ali treba priznati i poštovati ono što je bilo.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Morate znati da većina ljudi koja je u logorima proživjela strahote nikad nije dobila nikakvu odštetu, a ustaše koji su se vratili dobili su mirovinu - dodao je.

Od preživjelih Židova ostali su 'ostaci ostataka'

- Za vrijeme Jugoslavije, između 1948. i 1952., polovina Židova koji su preživjeli morala odreći državljanstva i imovine, nakon čega im je imovina oduzeta, pa je vraćena pa onda opet oduzeta. Što se tiče povrata imovine danas, Hrvatska nije nasljednica NDH, a zakon je najrigorozniji prema preživjelim Židovima od kojih su ostali "ostaci ostataka" - od 25 tisuća Židova u Hrvatskoj je preživjelo njih malo manje od 4 tisuće" - objasnio je.

Kraus tvrdi da je situacija u Hrvatskoj gora i postala je ksenofobna početkom kampanje Kolinde Grabar-Kitarović i Tomislava Karamarka. Složio se da desnica jača diljem Europe, a to je trebalo zaustaviti jasnom reakcijom.

- Pokušava se u ovom momentu nešto napraviti i to pozdravljam, ali postoji strah starije generacije koja je već to prošla - kazao je.