Ogorčena obitelj Vukasović: 'Papire koji kriju istinu o smrti Kristiana čekamo 13 mjeseci'

Obitelj Vukasović iznimno je nezadovoljna načinom na koji se vodi proces na Općinskom sudu u Zadru. Već sedam mjeseci nije sazvano ni jedno ročište, i već sedam mjeseci sa suda nam nisu dostavili medicinsku dokumentaciju iz Bolnice za osobe lišene slobode u Svetošimunskoj u Zagrebu kako bismo roditelji i ja kao odvjetnik imali uvid o tijeku liječenja i načinu postupanja prema preminulom Kristianu. Na posljednjem ročištu u rujnu prošle godine sutkinja je kazala kako je navedena dokumantacija isporučena Općinskom sudu te da će nam je dostaviti, ali još ništa od toga. Pisao sam dopise, slao požurnice, sve uzalud. Ne postoji zakonski rok u kojem oni to moraju napraviti, ali je očekivano da govorimo o nekom razumnom roku. Meni ne preostaje ništa dugo nego prijaviti sve Ministarstvu pravosuđa i tražiti zaštitu stranke – kazao nam je odvjetnik Vinko Ljubičić koji zastupa obitelj tragično preminulog Kristiana Vukasovića.

Mladić (18) je u umro u splitskoj bolnici u kolovozu 2019. godine, a tamo je, u teškom stanju, doveden iz zatvora na Bilicama. Služio je kaznu od osam mjeseci zbog izazivanja požara.





Obitelj Vukasović iz Jesenica pokrenula je građansku parnicu kako bi dokazala da se s njihovim sinom tijekom sudskog procesa i u zatvoru nije postupalo sukladno njegovom psihofizičkom stanju.

- Ovo je za nas strašno, supruga i ja svaki dan očekujemo da se nešto dogodi, a ništa se ne događa. Teško je stalno proživljavati tragediju koja nas je zadesila, pričati o tome, slušati o tome. Meni je toliko neugodno zvati i vlastitog odvjetnika da ga pitam je li ste što promijenilo, je li dokumentacija stigla. Ja ne mogu ništa drugo nego pomisliti da netko nekoga tu štiti, da netko koči ovaj slučaj – kaže nam Stipan, Kristianov otac koji dokumentaciju iz Svetošimunske bolnice, kaže nam, nikad nije imao priliku niti vidjeti.



- Nakon smrti sina nikad me nitko nije zvao da mi da papire o liječenju mog sina, a kamoli da sam dobio uvid u njih – ogorčen je Stipan dodajući kako je u veljači na Općinskom sudu u Splitu ispitana dr. Anita Nosić Poštenjak, zatvorska liječnica. Osim tog svjedočenja, pomaka nema.

Podsjetimo, ta ista medicinska dokumentacija koja već sedam mjeseci (ne) putuje iz Zadra u Split bila je "zapela" i tijekom putovanja iz Zagreba u Zadar. Naime, Općinski sud na nju je čekao punih šest mjeseci. Kako nam je tada kazao odvjetnik Ljubičić, oni su navedenu dokumentaciju tražili odmah na početku ovog procesa jer je bitna u dokazivanju zdravstvenog stanja mladića, a ujedno važan uvid u način na koji su se Kristianove poteškoće tretirale.



- Mi imamo pravo i moramo znati na koji je način Kristianu određivana terapija. Ja tvrdim da je u ovom slučaju došlo do knjiške greške. On je tri puta u mjesec dana boravio u bolnici. Svaki put kad bi se vraćao iz bolnice oni bi njemu popisivali tabletu više, a nisu ga liječili – obrazložio nam je Ljubičić u rujnu prošle godine zašto je ta dokumentacija ključna u njihovu slučaju. Obitelj Vukasović naime, u građanskoj parnici kao krivce za smrt navodi zatvor na Bilicama, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu, Općinski sud na Dračevcu te Bolnicu za osobe lišene slobode na Svetošimunskoj cesti u Zagrebu.



Kristiana je, kako smo ranije pisali, Općinsko državno odvjetništvo teretilo da je od 28. do 30. ožujka ove godine na predjelu Sumpetar, u mjestu Jesenice, podmetnuo četiri požara paleći suhu travu pokraj svoje obiteljske kuće. Najveća šteta nastala je tijekom požara tri masline, i to u iznosu od 3000 kuna, dok je u najmanjem izgorjelo 35 metara četvornih makije i dvije mlade masline. U jednom od ta četiri požara izgorjelo je i nešto borove šume, čime su oštećene Hrvatske šume.

Iako ni vlasnik maslina ni Hrvatske šume nisu bile zainteresirane za kazneni progon, i unatoč tome što Kristian nikad ranije nije bio osuđivan, sudac Općinskog suda u Splitu nije imao milosti te je 18-godišnjaku "odrezao" kaznu od osam mjeseci zatvora. Kristian je molio za milost.

- Osjećam se krivim i žao mi je što se to dogodilo. Kad biste me sada pustili na slobodu, nikada više to ne bih napravio. Obećavam kako se ništa slično neće ponoviti. U istražnom sam zatvoru četiri mjeseca i uzimam propisanu terapiju – preklinjao je Kristian suca.

Iako su zbog Kristianove dobi, fizičkog stanja i mentalnih teškoća od kojih je patio, institucije imale cijeli primjereniji spektar sankcija, oni su ga strpali u zatvor koji je Kristian iznimno teško podnosio, a zbog suicidalnih misli nekoliko je puta prebačen na liječenje u Svetošimunsku.

Kako smo ranije pisali, Kristijan se već s 12 godina liječio u Poliklinici za djecu i mladež u Zagrebu. Tada je utvrđeno da ima teškoće zbog ADHD-a uz nepoželjna socijalna ponašanja te disharmoničan intelektualni razvoj. Vještačenjem HZZO-a iz 2018. godine utvrđeno je kako Kristian ima brojne zdravstvene probleme poput metaboličkog sindroma, astme, iznadprosječno izražene teškoće iz kruga ADHD-a, oštećenje funkcionalnih sposobnosti III. stupnja, odnosno teži invaliditet uz prijeku potrebu privremene pomoći i njege u punom opsegu.

Išao je na psihijatrijske tretmane još u dječjoj dobi te je bolovao od poremećaja piromanije, što je kasnije utvrđeno i sudsko-psihijatrijskim vještačenjem. Također, navodi se i kako je u vrijeme počinjenja kaznenog djela bio bitno smanjeno ubrojiv zbog smanjene mogućnosti kontrole ponašanja zbog iznimno jakog poriva.

U trenutku kada je u teškom stanju sa splitskih Bilica prebačen u KBC Split, Kristianu je utvrđen edem i početna upala pluća te podljevi po tijelu i na tjemenu. Umro je tri tjedna nakon što je hospitaliziran.

Vještak u svom nalazu navodi kako je Kristian preminuo prirodnom smrću, najvjerojatnije zbog zatajenje srca. Podljevi trbušne stijenke, po nogama i po glavi, vještak ocjenjuje kao lakše ozljede koje nisu utjecale na smrtni ishod.

Iako je odvjetnik Ljubičić dokumentaciju tražio još na ročištu u rujnu 2021. godine, na što mu je sutkinja rekla da mu je poslati, na Općinskom sudu u Zadru tvrde drukčije.

"Vezano uz tijek postupka u predmetu tužitelja Stipana Vukasovića i dr. protiv tuženika Republike Hrvatske koji se vodi pred ovim sudom, obavještavam vas da je odlukom s prethodne rasprave bilo određeno izvođenje dokaza saslušanjem svjedokinje zamolbenim putem i to putem Općinskog suda u Splitu, koji zapisnik je zaprimljen u veljači ove godine, a ujedno je, tijekom prošlog tjedna zatraženo saslušanje jednog svjedoka putem Općinskog suda u Karlovcu. Po zaprimanju zapisnika o saslušanju svjedoka pred sudom u Karlovcu, strankama će biti dostavljen kako zapisnik tako i odgovarajuća dokumentacija, sve kako bi se isti mogli pripremiti za daljnje raspravljanje", navode u odgovoru Općinskog suda u Zadru.

