Ogorčeni: Radi stečaja Uljanika u Puli su proglasili dan žalosti

Nakon mjeseci agonije i ponižavanja, Vlada je konačno uspjela u svom naumu - Uljanik odvesti u stečaj. Ova Vlada ostat će zapamćena kao Vlada koje je uništila hrvatsku brodogradnju i potpisala kapitulaciju hrvatskog gospodarstva. Proces guranja Uljanika prema stečaju obilježen je izostankom bilo kakve državničke hrabrosti, političke odgovornosti i ljudske pristojnosti, istaknuo je Miletić u priopćenju za javnost.

Dodao je kako se uz Upravu Uljanika, koja snosi odgovornost za poslovanje društva, ne može amnestirati odgovornost države koja je najveći pojedinačni suvlasnik Uljanika s ukupno 25 posto udjela i koja je svojom nebrigom i ignorancijom zapečatila sudbinu brodogradilišta.

- Sada je sasvim jasno da je cijela priča s potencijalnim strateškim partnerima, pa i ova posljednja s investitorima iz Kine bila samo farsa kojoj je bio cilj produžiti agoniju radnika i izmrcvariti Uljanik do kraja. Stečaj Uljanika imat će traumatične posljedice za cijelo hrvatsko gospodarstvo. Uljanik je stoljetni gospodarski i kulturni simbol Istre koji je pune 163 godine osiguravao egzistenciju tisućama obitelji - poručio je pulski gradonačelnik.

Ustvrdivši kako stečaj Uljanika predstavlja ogroman kulturni, gospodarski i emotivni gubitak za sve građane Pule zbog čega će u Puli današnji dan biti proglašen danom žalosti, Miletić je naveo kako zbog centraliziranog državnog sustava, ni Grad Pula ni Istarska županija, na žalost, ne raspolažu nikakvim mehanizmima kojima su mogli utjecati na rad brodogradilišta ili kojima su mogli intervenirati nakon što se Uljanik našao u krizi.

Međutim, dodao je, Grad i Županija pokrenuli su niz mjera kojima nastoje radnicima i njihovim obiteljima maksimalno olakšati tešku situaciju u kojoj su se našli, a za koju Vlada, na žalost, ne pokazuje niti minimum suosjećanja.

Podjsetio je kako su na Pučkom otvorenom učilištu ponuđeni programi prekvalifikacije za sve radnike Uljanika koje plaća Grad Pula i provode se mjere usmjerene prema poduzetnicima kojima se olakšava zapošljavanje radnika koji su ostali bez posla, poput bespovratnih sredstava Grada za novoosnovana poduzeća, zapošljavanje i samozapošljavanje.

Nadalje, u suradnji s Istarskom razvojom agencijom Grad i Županija provode niz programa koji su usmjereni jačanju ljudskih resursa i zapošljavanju, a imenovali smo i Povjerenstvo za pomoć radnicima Uljanika, dodaje.

- Sukladno našoj Odluci o socijalnoj skrbi postoji niz pomoći koje su radnicima Uljanika na raspolaganju, a pokrenuli smo i inicijativu prema nadležnom Ministarstvu kako bi radnicima pomogli da iskoriste mogućnosti Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji koji pruža podršku osobama koje su izgubile posao. Posljednja u nizu inicijativa je i pokretanje Sajma poslova koji će se u Puli održati 27. svibnja - zaključio je Miletić.

Cerovac: Današnjom odlukom Hrvatska je ostala bez brodogradnje

Danas je ugašena hrvatska brodogradnja, ustvrdio je predsjednik Jadranskog sindikata Boris Cerovac nakon ročišta na Trgovačkom sudu u Pazinu na kojem je otvoren stečaj Uljanik Brodogradilišta. Ročište u sklopu prethodnog postupka radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka potrajalo je 20-ak minuta, a sudac Ivan Dujić je najavio kako će uskoro biti objavljena i odluka o otvaranju stečaja u pisanom obliku.

Predsjednik Uprave Uljanik Brodogradilišta Sandi Božac rekao je kako je račun Uljanik Brodogradilišta u neprekidnoj blokadi 231 dan te kako je po najnovijim podacima Fine račun blokiran na iznos od 164,8 milijuna kuna, od čega 76,5 milijuna kuna otpada na potraživanja radnika.

- Idemo prema nekom kraju jer definitivno nismo našli razloga da odgodimo ovo ročište. Kinezi su pokazali određenu zainteresiranost, no to je dugotrajan proces i do sada nije primljena nikakva konkretna ponuda. Međutim, neovisno o stečaju kineski partner se uvijek može uključiti jer stečaj nije nešto što će ih otjerati, to nije presudan faktor - izjavio je novinarima Božac.

Po njegovim riječima, Uljanik Brodogradilište trenutno ima 1.118 radnika, od čega njih 1.058 u Puli, a 60 u Rijeci.

Ustvrdivši kako se radi o očekivanoj odluci, predsjednik Jadranskog sindikata Boris Cerovac u izjavi za novinare kazao je kako je s današnjom odlukom Hrvatska ostala bez brodogradnje.

- Ako netko misli da će brodogradnja ostati u Brodosplitu ili Brodotrogiru, grdno se vara. Jedino pravo brodogradilište koji je mogao graditi sofisticirane brodove je upravo Uljanik. Stoga, nestaje Uljanik a samim time i brodogradnja - rekao je Cerovac.

Po njegovim riječima, odgovornost za to snose ponajviše Vlada i Hrvatski sabor odnosno "svi oni koji su mogli dignuti glas za brodogradnju i promptno reagirati, a to nisu učinili".

- Svi su oni krivi za ovo što se danas dogodilo. Premijer te ministri gospodarstva i financija mogu govoriti koliko god žele da su nam oni pomogli. Oni zapravo nisu pomogli već je njima bio glavni cilj zatvoriti brodogradilišta u Puli i Rijeci. I oni su uspjeli u svojoj namjeri. Držali su radnike 8-9 mjeseci bez plaća, uništili su mnoge obitelji, dovele ih na rub egzistencije te u konačnici tjeraju ljude iz Uljanika, iz Istre, iz Hrvatske. Pitam se gdje je tomu kraj, tko je slijedeći - rekao je Cerovac.

- Država odavno digla ruke od Uljanika, koji postoji 163 godine. Bilo je vlasnikom Uljanika nekoliko država. Uvijek je bio njihov simbol. Ovoj državi, nažalost, to brodogradilište nije bilo potrebno. Ovim danom je ugašena hrvatska brodogradnja. Svaka čast Vladi koja se potrudila da se to dogodi - ponovio je Cerovac.

Povjerenik Sindikata metalaca Hrvatske (SMH) u Uljaniku Đino Šverko također je razočaran nedjelovanjem države, državnih institucija, ministarstava i svih ostalih koji su, kako je rekao, 'postali grobari hrvatske brodogradnje'.

- Oni nisu napravili ono što su cijelo vrijeme obećavali, a to je restrukturiranje. Cijelo vrijeme su nas zavlačili a sada im je najveća briga hoće li će naručitelj Jan De Nul pristati da se brod gradi u Hrvatskoj. Brinu se o željezu, o brodovima a o ljudima se ne brinu. To nije državnički, mi nemamo državnika koji bi presjekao tu agoniju. Mogao je to učiniti premijer Plenković ili ministar Horvat, no nisu napravili i može ih biti sram - ogorčen je Šverko.

On je za slijedeći tjedan najavio dolazak mobilnih timova Zavoda za zapošljavanje u Uljanik, koji će radnike savjetovati o njihovim daljnjim pravima i postupcima.

Naime, rješenje o otvaranju stečaja bit će objavljeno najkasnije u roku tri dana i potom objavljeno te će biti imenovan i stečajni upravitelj Uljanik Brodogradilišta, a potom slijede i otkazi radnicima. Šverko očekuje da će stečajni upravitelj u petak ili ponedjeljak doći u Uljanik Brodogradilište i početi uručivati otkaze radnicima.

Inače, nakon što su u proteklih mjesec dana stečajevi otvoreni nad četiri članice Uljanik grupe - sredinom travnja otvoren je stečaj Uljanik Proizvodnje opreme, početkom svibnja otvoren je i zaključen stečaj Uljanik Poslovno informacijskih sustava, a od prošlog tjedna u stečaju su i Uljanik TESU i Uljanik Strojogradnja Diesel, danas je i jedna od najvažnijih članica Uljanik grupe završila u stečaju, Krajem ovog tjedna, 17. svibnja treba se održati i ročište na kojem će se odlučivati hoće li se pokrenuti stečaj i krovne tvrtke grupe, Uljanika d.d.

Za sve je te tvrtke, kao i za brodogradilište 3. maj, prijedloge za otvaranje stečaja podnijela Financijska agencija (Fina), a zbog blokade njihovih računa dulje od 120 dana. Za Uljanik Brodogradilište Fina je prijedlog za otvaranje stečaja podnijela krajem siječnja, zbog blokade računa koja je 21. siječnja iznosila 75,9 milijuna kuna. Uljanik Brodogradilište u tom je trenutku imalo 1.400 zaposlenih.

Ročište za Uljanik Brodogradilište bilo dva puta odgađano, najprije 29. ožujka, a potom i 24. travnja. To je zadnje ročište odgođeno zbog dolaska predstavnika kineskog China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), koji su krajem travnja i početkom svibnja obišli brodogradilišta u Puli i Rijeci, a još nije poznato kakva je njihova namjera u pogledu brodogradilišta Uljanik i 3. maj.

Tema: Hrvatska