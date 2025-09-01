Ogorčeni roditelji: 'Platili smo 100 eura da djeca idu u novom busu, ali su nas prevarili. Užas'

Prihvatili smo skuplju ponudu jer su nam obećali novi autobus. A na kraju? Djeca nam putuju bez kotača, ispričala je zabrinuta majka učenika Srednje škole Zlatar, koji se ovih dana s razredom nalazi na maturalnom putovanju u Španjolskoj.

Putovanje koje je trebalo biti nezaboravno iskustvo, pretvorilo se u noćnu moru za roditelje nakon što se proširila snimka autobusa s kojeg je, usred vožnje kroz Španjolsku, ispao kotač. Djeca su i dalje na putovanju, a roditelji u Zagorju su prestravljeni i ogorčeni.

Na prezentaciji putničke agencije roditeljima i školi predstavljen je novi, moderan autobus na kat, godište 2019./2020. Premda je ponuda bila skuplja 100 eura po učeniku u odnosu na konkurenciju, roditelji su je prihvatili zbog navodno kvalitetnijih vozila i pogodnosti plaćanja na više rata.

Međutim, na dan polaska ispred škole su se pojavila dva autobusa, od kojih je jedan već na prvi pogled bio sumnjiv.

- Jedan od roditelja, koji je inače mehaničar, odmah je primijetio da nešto nije u redu s gumama. Rekli su mu da je sve u redu i da su autobusi kvalitetni, ali osjećaj nelagode nije nestajao - govori majka.

Prvi znakovi problema pojavili su se već idući dan, na vožnji prema Barceloni. Djeca su pričala kako je autobus stalno lupao i tresao se, ali nitko od odraslih nije reagirao. No situacija je eskalirala pri povratku iz Barcelone.

- U jednom trenutku autobus se nagnuo udesno i nastavili su vožnju. Djeca su osjetila da nešto nije u redu. Onda su počeli blicati i trubiti drugi vozači. Tek tad se autobus zaustavio - govori nam dalje majka učenika.

Prema riječima učenika, vozač je izašao, pogledao stanje i vidjelo se da kotača više nema. No vratio se u autobus i rekao: “Sve je u redu, možemo dalje”.

Roditelji su u šoku.

- Zar je moguće da se kotač otkine, da autobus ide dalje i da nitko ne reagira?! Da nisu šleperi trubili, tko zna kako bi završilo - pita se naša sugovornica majka.

Vozač je ostavio djecu na pješačkom prijelazu, autobus nastavio prema servisu. Vlasnik prijevozničke tvrtke iz Križevaca, čiji su autobusi angažirani, tvrdi da “nije bilo opasnosti”.

- Zdrobio se ležaj. Vozač je to primijetio, stao, skinuo kotač i djecu doveo do hotela, gdje ih je ostavio na pješačkom prijelazu. Autobus može voziti bez jedne gume, ima dupli kotač. To nije ništa neuobičajeno. Kvarovi se događaju - rekao je vlasnik.

No roditelji ne dijele isto mišljenje. Smatraju da je ugrožena sigurnost njihove djece.

- Autobus nije ni izgledao kao s prezentacije, već star i očito neispravan - govore nam ogorčeni roditelji.

Nakon incidenta četiri autobusa su navodno zamijenjena, a povratak iz Španjolske planira se kruzerom.

Na situaciju se osvrnuo i Mladen Pavetić, ravnatelj Srednje škole Zlatar.

- To je sasvim normalna stvar, kvarovi se dešavaju - rekao nam je kratko ravnatelj.

No roditelji su razočarani takvim pristupom.

- Ovakve stvari se ne smiju nazivati normalnima. Nije normalno da autobus izgubi kotač, da vozač to ignorira i da nitko nije obavijestio roditelje ili školu. Prevarili su nas s ponudama i tražit ćemo pravdu. Ili dogovorom ili putem suda - kaže majka učenika.

Putnička agencija koja je organizirala ekskurziju za 80-ak učenika do pisanja ovoga teksta nije nam se javila.