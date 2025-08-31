Obavijesti

IZBJEGLI TRAGEDIJU

Roditelji šokirani: 'Maturante iz Zlatara u Španjolsku vozio bus bez kotača!' Javio se i ravnatelj

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 2 min
Roditelji šokirani: 'Maturante iz Zlatara u Španjolsku vozio bus bez kotača!' Javio se i ravnatelj
Foto: Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija/Facebook

Na 15 kilometara od Barcelone vozač je primijetio kvar, skinuo jedan kotač, dovezao ih do hotela, a potom odvezao autobus na servis

I to nam vozi djecu u Španjolsku na maturalac! Djeca su se sretno vratila, ali neka bude škola za ubuduće, komentirali su roditelji iz Zlatara snimku objavljenu na Facebook stranici Policija zaustavlja - Krapinsko-zagorska županija. Kako su naveli, snimka je iz Španjolske, a snimili su je učenici Srednje škole Zlatar, koji su ovih dana tamo na maturalnom putovanju.

Na prvi pogled sve se čini u redu, a tek pažljivijim promatranjem vidi se da autobusu ispod slike pink pantera nedostaje jedan kotač. Unatoč tome, svi su sretno stigli na odredište u Barcelonu. Ogorčeni roditelji požalili su se da im je agencija na prezentaciji predstavila novi autobus te da su na temelju toga i dobili natječaj, kao i činjenice da su nudili plaćanje na više rata nego druga agencija, koja se javila na javni poziv. No umjesto novog autobusa stigli su rabljeni, a jedan je imao "defekt" 15 kilometara od hotela u kojemu borave učenici 3. razreda.

- Zdrobio se ležaj. Vozač je to primijetio, stao, skinuo kotač, doveo djecu do hotela, gdje ih je ostavio na pješačkom prijelazu, i nastavio prema radionici na servis - rekao nam je vlasnik prijevozničke tvrtke iz Križevaca čiji su autobusi.

- Autobus normalno može voziti bez te jedne gume, nije to ništa uobičajeno, ima duplu gumu. To je put od 1600 kilometara i kvarovi se dešavaju - nastavio je.

- Dva dana prije polaska bio je na tehničkom pregledu i sve je bilo u redu. Hvala Bogu, sve je prošlo dobro - rekao je vlasnik.

Kontaktirali smo i Mladena Pavetića, ravnatelja Srednje škole Zlatar. Malo se iznenadio nakon što je čuo zbog čega ga zovemo.

- To je sasvim normalna stvar, kvarovi se dešavaju. Sve je išlo po planu prema datumu polaska i povratka, nema nikakvih problema - kratko je rekao.

Iz putničke agencije koja je organizirala putovanje i angažirala prijevoznika jučer nam se nisu javljali. Iz javnog poziva objavljenog na stranicama škole može se vidjeti da se tražila dostava ponude za školsku ekskurziju u inozemstvo koja traje sedam dana, odnosno šest noćenja za 80-ak učenika. Riječ je o kombiniranom putovanju autobusom i trajektom, s time da je jedno noćenje planirano u Francuskoj i jedno na trajektu. Planirani su i obilasci Barcelone, Carcassonne, Nice, Tossa de Mara, Canessa te Monte Carla. Cijena izabrane ponude nije navedena na stranicama škole, no cijene takvih putovanja u drugim srednjim školama kreću se od oko 1000 pa do 1600 eura. 

