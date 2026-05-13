Ogroman napad na Ukrajinu. Rusi lansirali 200 dronova

Ruske su snage u poslijepodnevnim satima 13. svibnja pokrenule dugotrajni kombinirani napad na ukrajinsku kritičnu i civilnu infrastrukturu, priopćila je ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR).

Prve sirene za zračnu uzbunu oglasile su se oko 11:00 sati po lokalnom vremenu u nekoliko ukrajinskih regija, nakon čega su vlasti u središnjoj, zapadnoj i južnoj Ukrajini izvijestile o eksplozijama u naseljenim područjima, žrtvama i aktivnostima protuzračne obrane.

Najmanje jedan ukrajinski sustav za praćenje zračnih uzbuna izvijestio je o otprilike 200 bespilotnih letjelica tipa Shahed u ukrajinskom zračnom prostoru.

Do 12:10 sati ukrajinsko ratno zrakoplovstvo otkrilo je osam skupina dronova Shahed koji su još bili u zraku, uključujući i novu eskadrilu koja je dolazila s Crnog mora. Ukrajinski nadzorni kanal "Monitor" objavio je kartu oko 12:30 sati koja ukazuje na to da su skupine dronova dugog dometa ušle u ukrajinski zračni prostor iz Bjelorusije, leteći iznad područja Černobila prema sjeverozapadu zemlje.

Druga skupina dronova ušla je u Ukrajinu s Crnog mora i uputila se prema zapadu, prema Ivano-Frankivskoj, Černiveckoj i Ternopiljskoj oblasti, navodi nadzorni kanal.

Čini se da se značajan broj dronova kretao dalje prema jugu i zapadu, prema gradu Hmeljnickom u središnjoj Ukrajini. Najmanje tri osobe ozlijeđene su u ruskom napadu dronom na Hmeljničku oblast te su hospitalizirane u srednje teškom stanju, prema riječima gradonačelnika Hmeljnickog, Oleksandra Simčišina.

Ruski napad dronom na Odesu ozlijedio je najmanje dvije osobe i izazvao požar u dvorištu, pri čemu se zapalilo nekoliko automobila, izjavio je guverner Odeške oblasti Oleh Kiper. Krhotina drona pala je na krov deveterokatnice, dodao je Kiper.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo upozorilo je malo prije podneva da dronovi idu prema Kijevu sa sjevera, otprilike u vrijeme kada su se sirene za zračnu uzbunu oglasile diljem glavnog grada. Ubrzo nakon toga čule su se eksplozije uslijed djelovanja protuzračne obrane.

Prema riječima kijevskog gradonačelnika Vitalija Klička, ostaci oborenog drona pali su u okrugu Obolon. Nema izvještaja o žrtvama.

Nakon početka opsežnog napada dronovima, HUR je priopćio da je Rusija pokrenula "kombinirani, dugotrajni zračni napad na kritičnu infrastrukturu" diljem Ukrajine.

Prvi val sastojao se od velikog broja jurišnih dronova namijenjenih preopterećenju ukrajinske protuzračne obrane i pogađanju civilnih ciljeva. Ipak, ruske snage planiraju nastaviti s napadom koristeći značajan broj krstarećih projektila lansiranih iz zraka i s mora, kao i balističkih projektila, navodi HUR.

Agencija je navela da bi ciljevi Kremlja mogli uključivati kritičnu infrastrukturu i osnovne usluge u velikim gradovima, uključujući energetska postrojenja, poduzeća obrambene industrije i vladine zgrade.

"Na taj način Rusija, koja je odbila prijedloge za prekid vatre, ponovno nastoji potkopati otpornost Ukrajine u ratu za slobodu", priopćio je HUR.

Oko 10 sati ujutro po lokalnom vremenu, predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da se više od 100 ruskih dronova nalazi u ukrajinskom zračnom prostoru, upozoravajući da bi nakon onih izvedenih tijekom noći mogli uslijediti daljnji valovi napada.

Predsjednik je dodao da je prethodnog dana napadnuto 14 regija te da su tijekom noći ruske snage pogodile stambenu i željezničku infrastrukturu u Dnjipropetrovskoj i Harkivskoj oblasti, lučku infrastrukturu u Odeškoj oblasti te energetska postrojenja u Poltavskoj oblasti.