Tadić za 24sata: Putin spominje kraj rata jer ga stišću oligarsi. Nije ostvario niti jedan cilj

Vladimir Putin je u subotu nagovijestio da bi rat u Ukrajini mogao završiti, što je iznenadilo međunarodnu zajednicu s obzirom na to da je četiri godine tvrdoglavo odbijao odstupanje od maksimalističkih ciljeva iako je Rusija u Ukrajini prema posljednjim podacima izgubila preko 200.000 vojnika.

Nuklearni fizičar i vanjskopolitički analitičar Tonči Tadić govori nam da izjava predstavlja kulminaciju nezadovoljstva u kremaljskim hodnicima, ali i među običnim pučanstvom najveće zemlje na svijetu.

- Izjava predstavlja nezadovoljstvo ruske elite s trajanjem rata. Nemojmo zaboraviti da je ušao u 'specijalnu operaciju' od tri dana, a danas smo u petoj godini invazije kojoj se ne nadzire kraj. Ruska elita je nezadovoljna izolacijom od kapitala na Zapadu. To što je Rusija u odličnim odnosima s Mongolijom, Burkinom Faso i afričkim diktaturama ne mijenja temeljni problem, a to je izolacija od glavnih tržišta i tokova kapitala na Zapadu. Zato Putin mora govoriti da je kraj rata blizu. Drugi razlog je da Putin ponavlja kako su na Zapadu ratni huškači koji nagovaraju Ukrajinu da nastavi rat. Nije jasno zašto Putin ne zaustavi rat na najjednostavniji mogući način, a to je da povuče vojsku iz Ukrajine - govori nam Tadić.

Sve češće kritike koje uključuju i nekadašnjeg načelnika glavnog stožera Jurija Balujevskog, dokaz su da Putin ne može vječno držati na uzici silovike i oligarhe koje su sankcije i ostracizam sa zapadnog tržišta financijski pogodili.

- Očigledno da ne može kliku oko sebe vječno kontrolirati. Ljudima je postalo jasno da on ne nudi dva osnovna cilja, a to su relativna brza pobjeda u ratu i sigurnost ruskih građana. Njihova sigurnost je karikaturalna, nema niti jednog djela Rusije do Urala koji je siguran od ukrajinskih dronova. Sve se ozbiljnije propitkuje cijeli koncept 'specijalne vojne operacije' jer ona ne ide u dobrom smjeru - govori nam Tadić.

Dodaje da sami postulati trenutačne Rusije stvaraju razlog za brigu. Tko može garantirati i da njegov nasljednik neće provoditi ruski imperijalizam pod kišobranom ideologija kao što su Duginovo euroazijstvo i Ruski svijet.

- Njemu nikada nije bio cilj Donbas, nego čitava Ukrajina. Naravno, sada je jasno da je to nemoguće, ali dogma se ne mijenja. Ako Putina ikada smijene neće ga smijeniti iz moralnih razloga, nego će ga smijeniti kao i Miloševića jer nije ostvario imperijalističke ciljeve. Srbija je balkanska umanjena kopija Rusije. Srpski imperijalizam je isti kao i ruski, uloga pravoslavne crkve, negacija postojanja drugih nacija. Tu se odluke donose iracionalno. Rusiji je potrebna demokratska korjenita promjena, jer bez toga se neće promijeniti ništa. Onaj val demokratizacije koji je počeo pod Jeljcinom je izbrisan u 27 godina Putinovog stolovanja.