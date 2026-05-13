NAKON KRATKOG PRIMIRJA

Ukrajina dronovima gađala ruske rafinerije nafte i luke

Piše HINA,
Foto: Chris Radburn

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je u srijedu da je tijekom noći iznad ruskih regija presretnuto i uništeno 286 ukrajinskih dronova

Ukrajina je u srijedu nastavila napade dronovima na ruske rafinerije nafte i luke, dva dana nakon isteka trodnevnog primirja koje je predložio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajina gađa rusku energetsku infrastrukturu kako bi smanjila prihode Moskve od energetskog sektora i oslabila njezinu vojnu moć dok se četverogodišnji rat nastavlja.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je u srijedu da je tijekom noći iznad ruskih regija presretnuto i uništeno 286 ukrajinskih dronova.

U južnoj Krasnodarskoj regiji dijelovi dronova pali su u blizini industrijskog postrojenja i izazvali požar u selu Volna, gdje se nalaze naftni derivati ​​i drugi terminali ruske luke Taman, priopćile su regionalne vlasti.

Krhotine iz zasebnog ukrajinskog napada dronovima izazvale su požar u postrojenju za preradu plina, koje proizvodi i gorivo, u južnoj ruskoj Astrahanskoj oblasti, priopćile su regionalne vlasti.

„Svi neprijateljski dronovi oboreni su ili neutralizirani sustavima elektroničkog ratovanja”, objavio je na Telegramu lokalni guverner Igor Babuškin. „Krhotine su izazvale požar.”

Babuškin je dodao da nema poginulih ni ozlijeđenih te da bi požar trebao biti ugašen u nekoliko sati.

Postrojenje se nalazi u blizini Kaspijskog jezera, oko 1675 kilometara od ukrajinske granice.

Izjava predstavlja nezadovoljstvo ruske elite s trajanjem rata. Nemojmo zaboraviti da je ušao u 'specijalnu operaciju' od tri dana, a danas smo u petoj godini invazije kojoj se ne nadzire kraj, govori nam Tonči Tadić
