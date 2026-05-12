NESVAKIDAŠNJE PORUKE

Rusi opet najavljuju kraj rata

Piše HINA,
Foto: Ekaterina Shtukina

Kremlj je u utorak ponovio tvrdnju ruskog predsjednika Vladimira Putina da je rat u Ukrajini gotovo završen, nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij izjavio da Moskva nema namjeru okončati ga.

"Mislim da se stvar privodi kraju", rekao je Putin novinarima u subotu o ratu koji traje već petu godinu.

Zamoljen da komentira Putinove primjedbe, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je odrađen jedan dio trilateralnog rada s Ukrajinom i Sjedinjenim Državama na postizanju dogovora.

"Ti pripremljeni temelji u smislu mirovnog procesa omogućuju nam da kažemo da se završetak doista približava", rekao je Peskov novinarima, dodajući ipak da je u ovom trenutku teško iznijeti konkretne pojedinosti.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij ustvrdio je, međutim, u ponedjeljak da Rusija nema namjeru okončati rat. "Rusija nema namjeru okončati ovaj rat. I mi se, nažalost, pripremamo za nove napade", rekao je. 

Američki predsjednik Donald Trump sazvao je više krugova razgovora sa zaraćenim stranama kako bi pokušao okončati sukob, ali mirovni sporazum još nije dogovoren.

Rusija, koja sada drži oko petinu Ukrajine, želi da Kijev ustupi dodatni teritorij. Kijev traži povlačenje ruskih postrojbi.

Peskov je rekao da bi Rusija pozdravila daljnje američke napore u posredovanju te da je Putin spreman osobno se sastati sa Zelenskijem nakon što se mirovni proces finalizira.

"A za tu finalizaciju, kako bi se na nju stavila točka, potrebno je obaviti još jako puno pripremnog rada", rekao je, dodajući da bi sukob mogao završiti čim Kijev i Zelenskij "donesu potrebnu odluku".

Zaraćene strane dogovorile su kratki prekid vatre uz posredovanje SAD-a od 9. do 11. svibnja, u povodu obljetnice sovjetske pobjede nad nacistima u Drugom svjetskom ratu.

Iako niti jedna strana nije izvijestila o zračnim napadima velikih razmjera tijekom prekida vatre, obje su objavile da su se borbe nastavile duž linije bojišnice i međusobno se optužile za napade dronovima i topništvom.

Sateliti otkrili Ruse. Putin gradi megatvornicu protiv Ukrajine
Sateliti otkrili Ruse. Putin gradi megatvornicu protiv Ukrajine

Vrhovni ukrajinski zapovjednik Oleksandr Sirski, rekao je da Rusija planira udvostručiti proizvodnju “dronova samoubojica” na čak 1000 dnevno
EU uvela sankcije odgovornima za odvođenje ukrajinske djece u Rusiju: Odveli 20.500 djece!
EU uvela sankcije odgovornima za odvođenje ukrajinske djece u Rusiju: Odveli 20.500 djece!

U Bruxellesu će se nakon današnjeg sastanka Vijeća za vanjske poslove održati sastanak na visokoj razini Međunarodne koalicije za povratak ukrajinske djece, koja se odvojena od svojih roditelja i odvedena u Rusiju.
Šefica europske diplomacije poručila je da bivši njemački kancelar, zbog svojih veza s ruskim državnim tvrtkama, ne može biti vjerodostojan pregovarač.

