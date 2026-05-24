STRAVA U NOĆI

Ogroman ruski udar na Kijev! Eksplozije odjekuju po gradu: Rusi su koristili moćni Orešnik?

Piše 24sata, HINA,
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u subotu je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila srednjeg dometa Orešnik...

Snažne eksplozije odjeknule su u prvim satima nedjelje u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog „masivnog” ruskog napada balističkim projektilima, izvijestili su novinari s terena. „Glavni grad je meta masovnog napada balističkim projektilima. Mogući su novi udari. Ostanite u skloništima!”, objavio je na Telegramu načelnik kijevske vojne uprave Timur Tkačenko.

Dodao je da su pogođena najmanje četiri mjesta u gradu, uključujući stambene zgrade.

- Eksplozije odjekuju širom grada. Fragmenti raketa pali su na više zgrada po Kijevu - javljaju ukrajinski mediji. 

Novinari AFP-a u ukrajinskoj prijestolnici vidjeli su desetke ljudi koji su se sklonili u postaju podzemne željeznice u središtu grada dok su eksplozije odjekivale gradom.

Zračna uzbuna proglašena je diljem Ukrajine.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u subotu je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila srednjeg dometa Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji. Pojavile su se i snimke koje prikazuju navodni trenutak udara Orešnika...

Moskva je taj projektil koristila u dva navrata od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022., u studenome 2024. protiv vojne tvornice te u siječnju 2026. protiv zrakoplovne tvornice.

Ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je vojni odgovor nakon ukrajinskih napada dronovima s četvrtka na petak na obrazovne objekte u Starobilsku,  okupiranom dijelu Luhanske oblasti, u kojima je poginulo najmanje 18 ljudi, a više od 40 je ozlijeđeno.

