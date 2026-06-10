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ORGANIZIRANI KRIMINAL

Ogromne kriminalne mreže u BiH godinama koristile šifrirane aplikacije: Tisuće pod istragom

Piše HINA,
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Sky i Anom poruke otkrile su razmjere organiziranog kriminala, no istražitelji priznaju da su tek na početku i da će razotkrivanje trajati godinama.

Najmanje tri tisuće osoba iz Bosne i Hercegovine koristilo je zaštićene aplikacije Sky i Anom u počinjenju kaznenih djela a do sada je identificirano tek njih oko 300 pa će trebati godine da se otkriju i ostala imena, informacija je iz policijskih izvora koju su u srijedu objavili mediji. Nakon što je međunarodnom policijskom suradnjom 2021. godine razbijena mreža zaštićenih komunikacija kojom su se diljem svijeta koristile osobe povezane s organiziraim kriminalom dio tih podataka dobile su i policijske agencije u BiH pa su pokrenute istrage. "Da međunarodne policijske agencije nisu zaplijenile Sky i Anom servere i dešifrirale te poruke, mi za većinu tih osoba možda nikad ne bismo ni saznali", kazao je za Radio Slobodna Europa (RSE) policijski istražitelj iz Sarajeva koji radi na dešifriranju tih poruka i koji je tražio da se ne otkriva njegov identitet.

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Glavni tužitelj Tužiteljstva BiH Milanko Kajganić u ožujku je potvrdio kako posebni tim kojega čini 11 tužitelja od 2021. godine radi na predmetima povezanim s ovim istragama.

Analizom stotina tisuća ranije zaštićenih poruka otkriveni su povezani s najtežim kaznenim djelima poput ubojstava, trgovine drogom, pranja novca, korupcije, zloporabe položaja i ovlasti te trgovine ljudima. 

U BiH je do sada podignuto 20 optužnica povezanih s tim istragama koje obuhvaćaju više od stotinu osoba. Krivnju za počinjenje različitih kaznenih djela je priznalo 17 optuženika koji su osuđeni na ukupno 30 godina zatvora.

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Identificirane su vođe kriminalnih skupina koji su upravljali međunarodnim operacijama, operativci, kuriri i posrednici koji su u doticaju s politikom, policijom i pravosuđem te u konačnici odvjetnici i poduzetnici preko kojih su kriminalci pokušavali legalizirati novac stečen kaznenim djelima.

U BiH je identificirano i sedam osoba iz policijskih i sigurnosnih struktura na svim razinama vlasti.

No u dosadašnjem tijeku istrage identificiran je samo mali broj potencijalnih optuženika s obzirom na količinu raspoloživih informacija.

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"Radimo tri godine, a identificirali smo tristotinjak od oko 3000 korisnika Sky/Anom aplikacija iz BiH. To znači da smo na samom na početku", kazao je neimenovani policijski istražitelj.

Posao policiji i tužiteljima dodatno otežava činjenica da same poruke nisu dostatne za podizanje optužnica jer je potrebno prikupiti i materijalne dokaze koji su prihvatljivi na sudu.

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