VELIKA AKCIJA

U Banjoj Luci razbijen ilegalni lanac trgovine oružjem: U stanu pronađene granate, eksploziv...

Piše HINA,
Banja Luka: U livnici Jelšingrad uništeno 1.536 komada oružja koje je prikupljeno u cijeloj BiH | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

SIPA u stanu osumnjičenog pronašla desetke ručnih bombi, eksploziv i automatsko oružje, a istraga pokazuje da je bio dio lanca ilegalne trgovine oružjem prema EU

Policija u Bosni i Hercegovini uhitila je u ponedjeljak u Banjoj Luci muškarca zbog sumnje da je bio uključen u ilegalnu trgovinu oružjem a u stanu koji je koristio pronašli su desetke ručnih granata, eksploziv i oružje. Kako su potvrdili iz Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) muškarac je uhićen po nalogu Suda BiH i predan je državnom tužiteljstvu. Pripadnici SIPA-e pronašli su 43 ručne bombe, 50 trotilskih metaka od po 200 grama, 20 trotilskih metaka mase od po 200 grama u plastičnoj oblozi, četiri trotilska metka od po 100 grama, 61 komad električnih detonatorskih kapsula, mobilni telefon sa improviziranim izvedenim žicama obložene PVC-om i postavljenom detonatorskom kapsulom, dva komada eksploziva te četiri automatske puške i pištolj kao i više od osam tisuća različitih metaka.

Kako je pojašnjeno, uhićeni muškarac osumnjičen je da je počinio kazneno djelo ilegalne trgovine oružjem i vojnom opremom.

Na temelju dosadašnje istrage utvrđeno je da su pronađeno oružje, eksploziv i druga oprema su bili namijenjeni za dalju prodaju i krijumčarenje u zemlje Europske unije.

"Ovo oružje nije opasno tek u trenutku uporabe već samim svojim postojanjem stvara latentnu prijetnju po živote građana, javni, red, ustavni poredak i međunarodnu sigurnost", istaknuli su iz SIPA-e nakon okončanja operacije.

