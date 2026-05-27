Obavijesti

News

Komentari 0
DEVET UHIĆENIH

Policija u BiH presrela pošiljku droge: Stigla preko luke Ploče

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Policija u BiH presrela pošiljku droge: Stigla preko luke Ploče
Livno: Policija Bosne i Hercegovine | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

U velikoj akciji u BiH, uz suradnju s hrvatskim MUP-om, policija je razbila lanac krijumčara. Droga je stigla preko luke u Pločama, a racije su provedene na više lokacija.

Policija u Bosni i Hercegovini zaplijenila je 40 kilograma droge koja je u tu zemlju stigla preko luke u Pločama, a operacija je provedena u suradnji s MUP-om Hrvatske, potvrdili su u srijedu iz Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA). Policijska racija u kojoj je zaplijenjena droga provedena je u utorak po nalogu Suda BiH a uhićeno je devet osoba. Pretrage i uhićenja provedeni su na u Čapljini, Kneževu, Tesliću, Laktašima, Banja Luci, Zvorniku i na području distritka Brčko. "Prilikom pretresa stambenih i pomoćnih prostorija i pokretnih stvari policijski službenici SIPA-e su otkrili i privremeno oduzeli 40 kilograma opojne droge Canabis Stativa L, koja je iz luke Ploče, Republika Hrvatska, u Bosnu i Hercegovinu prevezena u teretnom vozilu koje je koristila jedna od uhićenih osoba", pojasnili su iz SIPA-e.

U ZATVORU SU UŽAS U SLAVONIJI! Mladića oteli i strpali u prtljažnik: Uhitili tri 18-godišnjaka, našli hrpu droge
UŽAS U SLAVONIJI! Mladića oteli i strpali u prtljažnik: Uhitili tri 18-godišnjaka, našli hrpu droge

Uz činjenicu da su u akciju bile uključene brojne policijske agencije iz BiH, iz SIPA-e su istaknuli kako je ovo još jedan primjer uspješne prekogranične suradnje u suzbijanju kriminala.

"Ova akcija predstavlja još jedan primjer efikasne regionalne policijske suradnje i partnerstva s policijskim tijelima za provedbu zakona iz Republike Hrvatske u borbi protiv transnacionalnog organiziranog kriminala", naveli su.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HOROR U NOVSKOJ U dvorištu ga napao dabar: 'Zaletio se i ugrizao me za potkoljenicu!'
DRAMATIČNA SNIMKA

HOROR U NOVSKOJ U dvorištu ga napao dabar: 'Zaletio se i ugrizao me za potkoljenicu!'

Čekamo sad nalaze da vidimo je li od čega bolovao, je li imao bjesnoću. Tek kad stignu rezultati će odlučiti kakve ću još lijekove dobiti. Znam da je životinja zaštićena, ali napala me u mom dvorištu, kaže Ilija
'Upozorio je mladića (24) da ne divlja autom. Prekipjelo mu je, napravio mu sačekušu i izbo ga'
UŽAS KOD SAMOBORA

'Upozorio je mladića (24) da ne divlja autom. Prekipjelo mu je, napravio mu sačekušu i izbo ga'

U mjestu Rude kraj Samobora 50-godišnjak je oštrim predmetom ozlijedio 24-godišnjaka. Stanovnici su u šoku. 'Očito se mora dogoditi neko zlo da ljudi reagiraju'
UŽAS KRAJ SAMOBORA Izbo je mladića (24) zbog jurnjave autom? Našli ga teško ranjenog
ISTRAGA TRAJE

UŽAS KRAJ SAMOBORA Izbo je mladića (24) zbog jurnjave autom? Našli ga teško ranjenog

Liječnička pomoć 24-godišnjaku je pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen, dok se 50-godišnjak udaljio. I njega su našli s teškim ozljedama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026