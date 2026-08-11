Oko 193.400 ljudi u Hrvatskoj ima blokirane račune

Na kraju srpnja ove godine u Hrvatskoj su bili blokirani računi 193,4 tisuće građana s ukupnom glavnicom duga od tri milijarde eura, kao i 13,5 tisuća poslovnih subjekata čija je glavnica duga iznosila 419,3 milijuna eura, objavila je u utorak Financijska agencija (Fina).

Na kraju srpnja evidentirano je 193.396 "blokiranih građana", što je za 0,4 posto manje nego u prethodnom mjesecu i 1,8 posto manje nego prije godinu dana. To pokazuje, navode iz Fine, nastavak trenda smanjenja broja blokiranih potrošača.

Broj blokiranih potrošača prema podacima Fine u srpnju ove godine je za 26,5 tisuća manji (12 posto) nego što je bio u istom razdoblju prije tri godine, odnosno osam tisuća manje (4 posto) nego u srpnju 2024. godine.

Glavnica duga blokiranih građana na kraju srpnja iznosila je tri milijarde eura, što je za 0,8 posto manje u odnosu na lipanj i 4,3 posto više u odnosu na srpanj lani.

Kada se glavnici pridoda dug po osnovi kamata od 1,2 milijarde eura, ukupan dug građana s blokiranim računima krajem srpnja iznosio je 4,2 milijarde eura.

Dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima iznosio je 630 milijuna eura (bez kamata), a prema svim financijskim institucijama 710 milijuna eura, navodi Fina.

Dug poslovnih subjekata na mjesečnoj razini manji za 4,2 posto

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, krajem srpnja u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 13.488 poslovnih subjekata, što je za 388 poslovnih subjekata (2,8 posto) manje u odnosu na lipanj ove godine i 412 poslovnih subjekata (3,2 posto) više u odnosu na srpanj 2025. godine.

Ukupna glavnica njihova duga iznosila je 419,3 milijuna eura, što je za 18,4 milijuna eura (4,2 posto) manje nego u lipnju ove godine i 309,2 milijuna eura (42,4 posto) manje nego u srpnju lani. Dug po kamatama iznosio je 105,7 milijuna eura, pa je tako ukupan dug poslovnih subjekata na kraju srpnja dosegnuo 525,1 milijun eura.

Od 13.488 poslovnih subjekata koji nisu podmirili dospjele osnove za plaćanje, 5.736 je pravnih osoba (42,5 posto), na koje se odnosi 277,2 milijuna eura ili 66,1 posto iznosa ukupnih neizvršenih osnova. Preostalih 7.752 su fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a njihov dug iznosi 142,2 milijuna eura.

U odnosu na stanje u lipnju ove godine, broj pravnih osoba koje nisu podmirile dospjele osnove za plaćanje manji je za 5,5 posto, a iznos neizvršenih osnova za 6,9 posto. Ukupan broj fizičkih osoba manji je za 0,7 posto, a iznos njihovih neizvršenih osnova veći za 1,5 posto, pokazuju podaci Fine.