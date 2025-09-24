Obavijesti

'PUCAMO PO ŠAVOVIMA'

Oko 200 ljudi zaustavilo promet u Podstrani: 'Djeca nam zbog gužvi kasne svaki dan u školu'

Na početku Podstrane u Strožancu održan je prosvjed protiv prometnog kolapsa | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Organizator prosvjeda Luka Jovanović rekao je novinarima da su umorni od stajanja u kolonama i praznih obećanja, te već desetljećima "pucaju po šavovima"

Stanovnici Podstrane, njih dvjestotinjak po procjeni organizatora, prosvjedovali su u srijedu popodne na pješačkom prijelazu u Strožancu zbog dugogodišnjeg prometnog kolapsa na Jadranskoj magistrali.

Organizator prosvjeda Luka Jovanović rekao je novinarima da su umorni od stajanja u kolonama i praznih obećanja, te već desetljećima "pucaju po šavovima", a nitko ništa ne poduzima.

Njihova djeca, dodao je, svakog dana zbog prometnih gužvi kasne u školu, što je bio jedan od motiva za prosvjed.

Jovanović je rekao kako već 25 godina čekaju da se riješi njihov problem. Traže konkretna rješenja za tu prometnicu, te najavljuju novi prosvjed ispred općine. Vladajućima su poručili da se opamete i pokažu malo poštenja jer građani plaćaju poreze.

Mještani su prosvjedovali na samom pješakom prijelazu ispred trgovine Tommy, usporavajući promet, a trubljenjem su ih podržali vozači koji su se zatekli na magistrali.

Istaknuli su transparente s porukama "Kreni, stani... Kreni, stani... Na to se svodi život u Podstrani", "Zašto su brakovi u Podstrani dugovječni? Kada 90 posto braka provedu u gužvi", "Oće li ta vertikala?", "Kolona".

Prosvjed je okupio stare, mlade, ali i djecu koje čak ni obilna kiša nije spriječila da izađu na cestu i zatraže rješenje za zagušenje prometa.

