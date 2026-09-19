Oko 3000 obitelji na susretu hrvatskih katoličkih obitelji

Radionicama, koncertom duhovne glazbe, kulturno-umjetničkim programom te predstavljanjem obiteljskih udruga i zajednica u subotu su u Osijeku počeli 5. Nacionalni susreti hrvatskih katoličkih obitelji, na kojima se okupilo oko 3000 obitelji iz Hrvatske i inozemstva. Dvodnevni susret organiziraju Hrvatska biskupska konferencija i Đakovačko-osječka nadbiskupija, a ovogodišnji program posebno je posvećen obiteljima čiji su članovi osobe s invaliditetom.

Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić izrazio je zadovoljstvo što se peti nacionalni susret održava u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, podsjetivši da je prvi susret održan 2011. godine u Zagrebu, uz pohod pape Benedikta XVI.

Hranić je istaknuo da je osječki susret vrhunac trogodišnjeg ciklusa u kojem je posebna pozornost bila usmjerena na obitelji s članovima s invaliditetom.

Naglasio je da osobe s invaliditetom imaju jednako dostojanstvo i iste ljudske potrebe kao i svi drugi te da ih ne treba promatrati samo kao primatelje pomoći, nego kao aktivne sudionike crkvenog i društvenog života.

Poručio je da je potrebno nastaviti uklanjati prepreke njihovoj punoj uključenosti, od arhitektonskih barijera do omogućavanja sudjelovanja u župnim zajednicama i liturgijskom životu.

Predsjednik Povjerenstva za organizaciju susreta i koordinator Nadbiskupijskog pastoralnog centra vlč. Pavao Mikulčić rekao je da se program prvoga dana održava na nekoliko lokacija u središtu Osijeka i oko konkatedrale, gdje je postavljena glavna pozornica.

U konkatedrali je organizirana ispovijed, u Kapucinskoj crkvi euharistijsko klanjanje, a u Osnovnoj školi Svete Ane radionice Bračnog i obiteljskog savjetovališta. Prvi dan završava duhovno-molitvenim programom u konkatedrali.

Mikulčić je naveo da je prijavljeno oko 3000 obitelji iz hrvatskih nadbiskupija i biskupija te iz inozemstva.

Ocijenio je da susret želi dodatno istaknuti važnost, dostojanstvo i ravnopravnost osoba s invaliditetom te njihovih obitelji u životu Crkve i društva.

Središnji dio susreta održat će se u nedjelju u svetištu Gospe od Utočišta u Aljmašu, gdje će misno slavlje u zajedništvu sa svećenicima i hrvatskim biskupima predvoditi nadbiskup Hranić.

Molitveni program počinje u 9 sati, a tijekom mise vjernici iz hrvatskih biskupija prinosit će darove i sudjelovati u pjevanju, čime će se naglasiti nacionalni karakter susreta.