Pozlilo mu prije nesreće? Na Črnomercu je poginuo vozač, svjedoci: 'Bilo je frontalno...'

U teškoj prometnoj nesreći na Zagrebačkoj aveniji u Zagrebu u petak oko 19.50 sati na samom ulazu u podvožnjak na zagrebačkom Črnomercu poginula je jedna osoba, a druga je najvjerojatnije lakše ozlijeđena. Kako neslužbeno doznajemo, sumnja se da je vozaču pozlilo prije same nesreće.

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Pokretanje videa... VIDEO Jedan čovjek mrtav u teškoj nesreći na Črnomercu: 'Čuli smo prasak' | Video: Čitatelj 24sata

- Samo smo čuli prasak. Sudarili su se frontalno. Ne znam sto se dogodilo da je netko prešao u drugu traku. Ovo nisu velike brzine, a tako je teška nesreća - rekao nam je gost obližnjeg kafića koji je svjedočio strašnom sudaru na zagrebačkom Črnomercu.

Na teren su odmah izašli Hitna pomoć i policija. Stigli su i vatrogasci koji su osiguravali da se automobili ne zapale.

Kako smo pisali, građani su dojavili vatrogascima da je na jednom automobilu izbio požar nakon frontalnog sudara. Po dolasku vatrogasaca vozila nisu bila u plamenu. Jedno vozilo je gorjelo, no prolaznici su požar ugasili prije dolaska vatrogasaca.

Vatrogasci su sudjelovali u izvlačenju unesrećenih. Obje osobe potom je preuzela Hitna medicinska pomoć.