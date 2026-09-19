Obavijesti

News

UŽAS U ZAGREBU

Pozlilo mu prije nesreće? Na Črnomercu je poginuo vozač, svjedoci: 'Bilo je frontalno...'

Piše Helena Tkalčević, Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Pozlilo mu prije nesreće? Na Črnomercu je poginuo vozač, svjedoci: 'Bilo je frontalno...'
Foto: 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Samo smo čuli prasak. Sudarili su se frontalno, rekao nam je gost obližnjeg kafića koji je svjedočio sudaru na zagrebačkom Črnomercu.

U teškoj prometnoj nesreći na Zagrebačkoj aveniji u Zagrebu u petak oko 19.50 sati na samom ulazu u podvožnjak na zagrebačkom Črnomercu poginula je jedna osoba, a druga je najvjerojatnije lakše ozlijeđena. Kako neslužbeno doznajemo, sumnja se da je vozaču pozlilo prije same nesreće.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Jedan čovjek mrtav u teškoj nesreći na Črnomercu: 'Čuli smo prasak' VIDEO
Jedan čovjek mrtav u teškoj nesreći na Črnomercu: 'Čuli smo prasak' | Video: Čitatelj 24sata

- Samo smo čuli prasak. Sudarili su se frontalno. Ne znam sto se dogodilo da je netko prešao u drugu traku. Ovo nisu velike brzine, a tako je teška nesreća - rekao nam je gost obližnjeg kafića koji je svjedočio strašnom sudaru na zagrebačkom Črnomercu.

STIGLI HITNA I VATROGASCI VIDEO UŽAS U ZAGREBU Jedan čovjek mrtav u teškoj nesreći na Črnomercu: 'Čuli smo prasak'
VIDEO UŽAS U ZAGREBU Jedan čovjek mrtav u teškoj nesreći na Črnomercu: 'Čuli smo prasak'

Na teren su odmah izašli Hitna pomoć i policija. Stigli su i vatrogasci koji su osiguravali da se automobili ne zapale. 

Kako smo pisali, građani su dojavili vatrogascima da je na jednom automobilu izbio požar nakon frontalnog sudara. Po dolasku vatrogasaca vozila nisu bila u plamenu. Jedno vozilo je gorjelo, no prolaznici su požar ugasili prije dolaska vatrogasaca.

Vatrogasci su sudjelovali u izvlačenju unesrećenih. Obje osobe potom je preuzela Hitna medicinska pomoć.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
VIDEO UŽAS U ZAGREBU Jedan čovjek mrtav u teškoj nesreći na Črnomercu: 'Čuli smo prasak'
STIGLI HITNA I VATROGASCI

VIDEO UŽAS U ZAGREBU Jedan čovjek mrtav u teškoj nesreći na Črnomercu: 'Čuli smo prasak'

Sudar se dogodio na Zagrebačkoj cesti, na samom ulazu u podvožnjak. Hitna i policija su na terenu te se utvrđuju okolonosti
Detalji tragedije kod Vinkovaca: 'Pilot nije imao puno iskustva u letenju s motornim zmajem...'
AVIONSKA NESREĆA

Detalji tragedije kod Vinkovaca: 'Pilot nije imao puno iskustva u letenju s motornim zmajem...'

Pilot (64) htio je iskušati let s motornim zmajem. Srušio se kod Vinkovaca.
Vlasnik bunara u kojem su našli otrovni PFAS: 'Ako je onečišćena voda, ona ide do Novčice i Like'
EKSKLUZIVNO IZ GOSPIĆA

Vlasnik bunara u kojem su našli otrovni PFAS: 'Ako je onečišćena voda, ona ide do Novčice i Like'

HZJZ je u uzorcima vode iz dva bunara u blizini ilegalnog odlagališta otpada kod silosa u Gospiću pronašao "vječne kemikalije". Mate Štimac koristi jednog od njih

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026