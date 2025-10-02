Okretao polukružno kamion na brzoj cesti: 'U kojoj autoškoli se ovo uči? Ovo je za otkaz...'

Upravo, brza cesta, izlaz Bračak u smjeru Mokrica. Lik profesionalac okreće šleper posred brze ceste. Promet zasad stoji. U kojoj autoškoli se to uči?

Bio je to komentar uz fotografiju, koja je jutros iznova šokirala i razočarala vozače dilje Hrvatske. Objavljena je na popularnoj Facebook grupi 'Policija zaustavlja Krapinsko-zagorska županija'. Ubrzo je skupila 200 komentara ljudi koji nisu mogli vjerojati kakve manevre vozač izvodi. Većina njih bila je osuđujuća.

- Takvom idiotu treba udarit kaznu i oduzet vozačku sa ponovnim polaganjem, i onda se pitaju kad neko pogine, pa kak se ljudi voze zadnje vrijeme, strava - piše jedan od komentatora.

Na njega i druge su se nadovezali drugi i pisali kako vozač sigurno nije iz Hrvatske te da se najvjerojatnije radi o stranom državljanu.

Drugi su ga pak branili.

- Pa ne okreće se sat vremena, pustite čovjeka - branili su ga drugi.