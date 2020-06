Okršaj Čačića i Vrdoljaka u Otvorenom: Tko je štedio, a tko krivo potpisao ugovore?

Bi li itko, da je slučajno odgovorna osoba, 31. 12. potpisao ugovore koji su za milijardu kuna skuplji za hrvatske građane u odnosu na 1. 1. Ako takav postoji nek se javi. Ja nikad to ne bih učinio, poručio je Čačić

<p>Donositelji odluka o vjetroelektrani Krš Pađene gostovali su na <a href="https://vijesti.hrt.hr/618728/otvoreno-donositelji-odluka-o-vjetroelektrani-krs-paeni-gosti-emisije" target="_blank">HRT</a>-u u emisiji Otvoreno i raspravili i prebacivanjima loptice krivnje s ove na bivšu Vladu i obrnuto.</p><p><strong>Tomislav Ćorić,</strong> ministar zaštite okoliša i energetike, rekao je kako on nije ništa primijetio jer je od njegovog dolaska na čelo ministarstva sve u redu. Bolji za taj komentar je Ivan Vrdoljak, smatra Ćorić. On je ipak bio ministar graditeljstva i prostornog uređenja i ministar gospodarstva u Vladi Zorana Milanovića, te Radimir Čačić, nekadašnji prvi potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva također u Vladi Zorana Milanovića, jer su te odluke donesene za vrijeme Milanovićeve Vlade. </p><p><strong>Vrdoljak </strong>sve poriče, dapače, naglašava uštedu od 7 milijardi kuna, a negira gubitak od jedne milijarde. Svejedno, spočitavaju mu se ugovori potpisani 31. 12. 2013. umjesto 1. siječnja 2014., </p><p>- Poslušajte sjednice Vlade iz 2012. godine. 31. 10. je donesen tarifni sustav kojim je povećana cijena za vjetroelektrane, produžen ugovor s 12 na 14 godina , a ona mojim dolaskom 2013. sukladno zakonima smo 31. 10. donijeli tarifni sustav gdje smo vjetroelektrane od planiranih otprije godinu dana 1200 MW prebacili na referentne cijene i tržišne vrijednosti. Naravno da taj tarifni sustav stupa na snagu 1. 1. i svatko tko u međuvremenu dostavi svu dokumentaciju s 31. 12. dobija svoj ugovor jer taj sustav po zakonu stupa na snagu s 1. 1. 2014. godine. Da su se potpisali ugovori, onda bi sigurno svi investitori na arbitražnim sudovima stotine milijardi eura naplatili Republici Hrvatskoj, a nitko za to ne bi bio odgovoran - rekao je Vrdoljak.</p><h2>Ja to nikad ne bih učinio</h2><h2><span style="font-size: 13px;">Optužio je </span><strong style="font-size: 13px;">Čačića </strong><span style="font-size: 13px;">da je povećao cijenu i </span><span style="font-size: 13px;">izašao u susret investitorima, no Čačić kaže da i dalje stoji iza odluka i da ništa nije sporno.</span></h2><p>- Naslijedili smo sustav iz 2007. koji je imao ogromne cijene na solarima, relativno niže na vjetroelektranama. Tada smo u skladu s direktivama EU morali ići na 20-20-20 posto. Bili smo tada, mislim, na 12,5 ili 13 posto, donijeli smo odluke, naše stručne službe, mi smo ih prihvatili, dali smo tarife. Nakon toga se normalno išlo prema 2013. kada je sve prihvaćeno za vrijeme ministra Vrdoljaka, smanjene su i cijene s 1. 1. jer je trend išao u tom smjeru, rekao je Čačić, dodajući da se tu postavlja jedno jednostavno pitanje - bi li itko u ovoj sobi, da je slučajno odgovorna osoba, 31. 12. potpisao ugovore koji su za milijardu kuna skuplji za hrvatske građane u odnosu na 1. 1. Ako takav postoji u ovoj zemlji, nek se javi. Ja, vjerujte mi, nikad to ne bih učinio - poručio je Čačić.</p><p>- Postoje svjedočenja, već su dana na USKOK-u, par godina gdje ljudi iz ministarstva potvrđuju da su u pisanoj formi upozoravali ministra da to ne radi, da preskače procedure, da radi stvari na protuzakonit način, ali je učinjeno. Mi tu milijardu plaćamo, a od tim uštedama o kojima govori Vrdoljak, to je presmiješno uopće komentirati -rekao je također Čačić.</p><h2>Vrdoljak opet o uštedama</h2><p>Vrdoljak je rekao da se radi o vrhuncu nepristojnosti i neistinama.</p><p>- Uzimaju se zasluge za sve odluke koje su donesene 2013. i 2014. osim jedne. Ja ću samo reći jednu stvar: pozivam građane Hrvatske, preslušajte tonske zapise sjednice Vlade. Pogledajte dokumente koji su doneseni. Nije istina da je smanjena cijena za vjetroelektrane, nego je ukinuta mojom odlukom 31. 10. 2013. godine. I tu je ušteda 7 milijardi, poručio je Vrdoljak.</p><p>Dodao je da očekuje i beljenje, referirajući se na nedavno Čačićevo ponašanje za vrijeme davanja izjave ministrice obrazovanja Blaženke Divjak.</p><p>Je li preskakao proceduru, pitala ga je urednica Zrinka Grancarić.</p><p>- Vjerovali ili ne, ali i sam Čačić je rekao da to nisu moji dokumenti, rekao je Vrdoljak.</p><p>- Jesu, njegovi su dokumenti, uzvratio je Čačić.</p><p>- Izašao sam iz ministarstva prije 5 godina, ako nešto nije valjalo, mogli ste tisuću puta provjeriti. Prije sedam godina je bio taj slučaj, sada se obnavlja pamćenje gospodinu Čačiću koji se, by the way, bio jako založio da se poskupi tarifa vjetroelektranama, pa čak i meni urgirao da to ne diram još godinu dana. Ja sam to svojom odlukom zaustavio, 7 milijardi uštedio i na taj način pomogao hrvatskim građanima, rekao je Vrdoljak.</p><h2>Tko je komu prijetio?</h2><p>Čačić je rekao da se nije prijetilo Vrdoljaku, nego njemu. Prijetio mu je, tvrdi, Milenko Bašić, investitor u vjetropark Krš-Pađene i jedan od osumnjičeni u aferi s vjetroelektranama.</p><p>- Meni je prijetio vlasnik tvrtke za koga ja nikad nisam čuo ni vidio nikad prije u životu, gospodin Bašić. Došao lijepo čovjek i veli, "Slušajte, mi se znamo obračunati sa svojim neprijateljima, a nagraditi svoje prijatelje", naveo je Čačić, dodavši da je to prijavio policiji te da nema pojma niti ga zanima je li se što dogodilo.</p><p>- Prijateljima se ne prijeti, poručio je.</p><p><strong>Slaven Dobrović,</strong> ministar zaštite okoliša i energetike u Vladama<strong> Tihomira Oreškovića i Andreja Plenkovića</strong>, bio je zatražio dodatnu studiju utjecana na okoliš. Dobrović je izrazio žaljenje što se vjetroenergiju isključivo predstavlja kao negativnu stvar te rekao da ne bi htio da takva poruka ode u javnost.</p><p>- Obnovljivi izvori energije su u interesu RH i svih njezinih građana i moramo činiti sve da ubrzamo izgradnju i dekarbonizaciju naše energetike, a to bez vjetra i fotonaponskih sustava ne ide, rekao je Dobrović.</p>