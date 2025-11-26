Okrugli stol: Zdravstveni odgoj nametnut, pravo roditelja je da odgajaju po svom svjetonazoru

Sudionici okruglog stola o zdravstvenom odgoju u Saboru usprotivili su se programima koje smatraju ideološki nametnutima, poput spolnog odgoja, ističući pravo roditelja na odgoj djece u skladu s vlastitim svjetonazorom, te navodeći da se većina tih tema već obrađuje u redovnoj nastavi.

Predsjednica saborskog Odbora za obitelj, mlade i sport Vesna Vučemilović (NZ), koji je organizirao okrugli stol, podsjetila je da je od 2019. zdravstveni odgoj dio obveznog kurikula u realizaciji kroz satove razrednika, nastavu prirode, biologije, tjelesne i zdravstvene kulture, ali da su gradovi Rijeka i Zagreb krenuli s izvannastavnim programima koji su izazvali polemike.

"Postavlja se pitanje postoji li uistinu potreba za novim programima, je li postojeći kurikul nedostatan, ako je, u kojem dijelu i je li moguće njegovim izmjenama postići željenu razinu edukacije ili je uistinu nužno ići u izradu potpuno novog kurikula i predmeta", istaknula je.

Pri tome je spomenula zabrinutost dijela javnosti da se alternativnim programima uvode ideološke odrednice i seksualno preodgajaju djeca te da se roditeljima oduzima pravo na odgoj djece u skladu s obiteljskim vrijednostima.

Na skup se nisu se odazvali predstavnici "lijevog spektra" iz Grada Zagreba i Grada Rijeke, na što je Vučemilović poručila kako su na to navikli jer, ocijenila je, bježe od konstruktivnog dijaloga i ignoriraju osjetljive teme.

Pavić Šimetin: Uvijek mora biti cjelovito zdravlje, ne samo spolno zdravlje

Voditeljica Službe za školsku i adolescentnu medicinu HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin, koja je i posebna savjetnica Ministarstva znanosti, poručila je kako ne bi smjeli izdvojeno uvoditi ili govoriti o spolnom odgoju, već da to mora biti sastavnica cjelovite teme zdravlja i zdravstvenog odgoja, kao što to i jest u međupredmetnoj temi zdravlje.

"Spolno zdravlje je neodjeljiv dio tjelesnog zdravlja s određenim implikacijama na duševno i na socijalno zdravlje i blagostanje, a to su tri komponente ukupnog zdravlja", navela je.

Navodi da zdravstveni odgoj mora biti prvenstveno utemeljen na medicini, jer se zbog ideoloških razmišljanja i prijepora iz fokusa izgubi ono što je ključno, a to je da djecu naučimo kako spasiti svoj život i kako voditi zdrav život.

Između ostalog, smatra kako postojeći kurikul treba doraditi zbog novih fenomena, poput novih nikotinskih proizvoda i utjecaja društvenih mreža, te da će prostor za cjelovitiji prikaz međupredmetne teme zdravlja pružiti cjelodnevna škola.

Mandić: Riječki program štetan za djecu; Karin: Trenutačni kurikulum je dobar

Vijećnica Mosta u Gradu Rijeci Petra Mandić kritizirala je proceduru donošenja riječkog programa, tvrdeći da roditelji nisu bili dovoljno informirani i uključeni u izradu sadržaja, što je protivno ustavnim obvezama, te da priručnik sadrži sporne definicije.

Uspoređujući priručnik zdravstvenog odgoja iz 2013. i riječki iz 2024., upozorila je da novi program izostavlja pojmove apstinencija i odgađanje spolnih odnosa, uvodi termin informirani pristanak koji djeca mlađa od 15 godina ne mogu dati, ne sadrži upozorenja o rizicima kontracepcije, ne spominje kaznena djela poput pedofilije i spolnog zlostavljanja, relativizira sexting umjesto da ga jasno označi neprihvatljivim.

Predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Momir Karin naglasio je kako država ne uvodi spolni odgoj nigdje, nego je u Rijeci riječ o izvannastavnoj aktivnosti koju su škole same uvele kroz školske odbore.

Roditelji su ti, kazao je, koji odlučuju o sudjelovanju svoje djece pa je tako u šest škola, od 900 učenika uključeno samo 90. Naveo je kako je zakonom jasno propisana procedura, ali i najavio izmjene zakona o osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju kako bi bili još bolji po tim pitanjima.

Poručio je kako je Ministarstvo i dalje pri stavu da su postojeći međupredmetni kurikulumi građanskog i zdravstvenog odgoja dobri, što su potvrdila međunarodna istraživanja o znanju učenika.

Zekanović: Spolni odgoj mora poštovati svjetonazor roditelja

Na podužem okruglom stolu, na kojem se raspravljalo i o terminologiji "rodnog feminizma", saborski zastupnik Hrvoje Zekanović (HDS) istaknuo je kako nitko nema problema sa zdravstvenim odgojem, ali da spolni odgoj mora poštovati svjetonazor roditelja. Dopustite mi da o temama koje se tiču svjetonazora i vrijednosnog sustava, ja odlučujem kako će se moje dijete educirati, dodao je.

Potpredsjednik Odbora Marin Miletić (Most) je pak izrazio snažan otpor uključivanju sadržaja "rodne ideologije" u obrazovni sustav, ocijenivši kako se radi o zdravom razumu. "Mičite kandže s naše djece", poručio je, kako je naveo, "ekstremističkoj i agresivnoj" LGBT zajednici, za koju je naveo da upravlja takvim programima koji se "nameću" djeci u školama".

Željka Markić iz Udruge "U ime obitelji" također je oštro kritizirala uvođenje programa spolnog odgoja u riječkim školama, smatrajući ga ideološkim, neznanstvenim i nametnutim od strane ljevičarskih stranaka i LGBT udruga, a pri tome je pozvala Ministarstvo da zakonski spriječi ulazak takvih programa u škole.