Olakšali život beskućnicima u Puli: 'Konačno se osjećam kao čovjek. Ne moram više lutati...'

Pulski beskućnici konačno mogu odahnuti. Ne moraju više, kao i do sada, nakon doručka u prenoćištu za beskućnike Rachem izlaziti i vraćati se tek navečer, kad ih čekaju topla večera i čisti krevet.

Direktorica Varja Bastijančić u dogovoru s Gradom Pulom konačno je dobila rješenje da beskućnici 24 sata imaju gdje boraviti. Ne moraju više napuštati prenoćište i boraviti vani, lutati ulicama, pogotovo zimi, kad je izuzetno hladno i čekati tih 18 sati da ponovno pokucaju na vrata jedinoga mjesta koje ih prima s osmijehom. Pula ima 35 beskućnika na smještaju, a oni koje smo zatekli u prenoćištu preporođeni su nakon što im je rečeno da više ne moraju biti vani.

- Kad sam čuo da više ne moram izaći nakon doručka i lutati ulicama do večere, odahnuo sam. Konačno se osjećam kao čovjek. Do sada sam se osjećao poniženo jer smo morali ujutro nakon doručka brzo se spremiti i napustiti prenoćište. Lutao sam ulicama sam. Često bih popio koju čašicu alkohola da se ugrijem i izgubim vrijeme te jedva čekao večer kad ću se ponovno vratiti u topli krevet. Nećete vjerovati. Otkad nam je rečeno da ne moramo više biti vani, nisam popio ni kap alkohola. Nemam potrebu, kao i dobar dio mojih prijatelja beskućnika. Mene ovdje nije doveo alkohol, već sila. Nakon 40 godina rada ostao sam sam s malom mirovinom i uz lijekove koje moram kupovati svaki mjesec jednostavno nisam imao novca za podstanarstvo. Pa ljudi dragi, podstanarska soba, a ne stan, stoji od 200 do 300 eura u Puli i okolici. Kako da preživim, a mirovina mi je oko 400 eura? Sretan sam. Uživam sad u ovoj velikoj zajednici koju zovem dom - rekao nam je Puljanin, koji je od početaka otvaranja prihvatilišta u Puli došao na jedino mjesto koje ga prihvaća bez osude.

Varja Bastijančić je rekla da su im kapaciteti puni, ali da u slučaju veće krize mogu prihvatiti još ljudi.

- Imamo 35 ljudi u prenoćištu, ali u dnevnom boravku imamo deset fotelja na razvlačenje, pa u slučaju krize ili elementarne nepogode možemo primiti još deset ljudi. Inače, uvjeti za život tih ljudi dok nisu došli kod nas nisu bili dostojni čovjeka. U dnevnom boravku evidentiramo korisnike koji žive u garažama, napuštenim objektima, vojnim fortifikacijama, autima i drugim prostorima bez dostupne struje i pitke vode. Naš dnevni boravak nudi i rezervu garderobu, posteljinu, prekrivače, jastuke, obroke... Ono što je jako bitno i vrlo indikativno jest činjenica da je u 2025. godini evidentirano 48 novih osoba koje su trebale uslugu noćenja i nikad nisu bili korisnici naših usluga. To je brojka koja nam govori da se mnogo ljudi ‘na novo’ našlo u beskućništvu - rekla je Varja.

Uslugu noćenja u prošloj godini koristilo je 89 korisnika - 20 žena i 69 muškaraca. Protekle tri godine, otkad postoji prenoćište, sav trud djelatnika usmjeren je u pronalazak trajnog rješenja za korisnike, poticanje i motiviranje na zapošljavanje (za radno sposobne), poticanje na reguliranje statusa HRVI ili osoba s invaliditetom te ostvarivanja prava na mirovine ili druge prihode.

- Iz analize protekle tri godine evidentno je da 41 korisnik već tri godine uzastopno ne pronalazi model izlaska iz beskućništva i našu uslugu koristi u kontinuitetu ili s manjim prekidima te se ponovno vraća. Ovaj novi model 24-satne mogućnosti ostanka kod nas nije neki prohtjev, već potreba. Atmosfera u prenoćištu sad je potpuno drugačija. Ljudi su zadovoljni jer ne moraju izaći. Druže se, gledaju televiziju, igraju društvene igre i osjećaju se kao ljudi. Što dugo nisu -rekla je Varja na kraju.