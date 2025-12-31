Ljudi dobrog srca iz Istre: 'Darove prodajemo, a sav taj novac ide beskućnicima...'

U moru adventskih kućica u Puli, na pulskim Giardinima postoji jedna koja je posebna. Ona svakog dana okuplja veliki broj Puljana, starih i mladih, djece..., koji ostavljaju pažljivo upakiran dar. Od srca darovan. Tako oni najmlađi velikodušno ostavljaju svoje omiljene igračke pažljivo upakirane i spremne da nekog usreće. Tu su i razni božićni ukrasi, unikatne razglednice, lampice, kuglice, nakit..., a dio svega toga napravili su, u sklopu radionica, i pulski beskućnici. Kućica se zove Prenoćište jer je sav novac od prodaje artikala namijenjen prenoćištu za beskućnike Rachem.

Zima je pokazala zube zadnjih dana. Prenoćište je trenutno puno, a kapaciteta je 35 ljudi. Svi oni iza sebe imaju teške sudbine, nagli ostanak bez posla, male plaće i mirovine s kojima ne mogu izdržati cijeli mjesec. Nemaju što jesti, pa im je prenoćište jedini spas. Ovo blagdansko vrijeme posebno im teško pada.

- Dok drugi kupuju darove za najbliže, dok se vesele blagdanima i zimovanjima, osobe koje su iz raznih razloga ostale bez ičega trebaju samo topli obrok i čisti krevet da prespavaju. Žive u osobnoj muci. Zato smo mi tu. Građani su izuzetno dobrodušni i prepoznali su našu kućicu te ostavljaju razne darove koji se prodaju. Nema naznačene cijene. Zapravo je sve donacija. Ostavlja se koliko se može i uzme određeni predmet. To je humanitarna kućica, a sav prikupljeni novac ide za hranu koja svakog dana treba beskućnicima - kazala je ravnateljica prenoćišta Rachem, Varja Bastijanić.

Naša ekipa na toj posebnoj kućici zatekla je djelatnicu Sanju Špiritović, koja nam je kazala da je prenoćište za beskućnike otvoreno u veljači 2023. i da je potreba za njime sve veća.

- Situacija se pogoršava, i to ne samo u Puli nego u cijeloj državi. Jer nisu u pitanju samo ljudi koji su postali beskućnici zbog nekog možda vlastitog izbora. Nekoliko krivih odluka, teške zdravstvene situacije, niske mirovine i preko noći osoba postane socijalno ugrožena. A to može biti danas ili sutra svatko od nas - rekla je Sanja.

Beskućnici su i sami u sklopu raznih radionica koje su im ponuđene u prenoćištu rukom ukrasili kuglice za bor, napravili novogodišnje vjenčiće i cvjetne aranžmane. I sve se to može kupiti na štandu.

- Kod nas 35 ljudi svaki dan kroz dnevni boravak ima doručak i večeru te, nakon što se otuširaju, operu svoju odjeću ako žele i spavaju u toplom krevetu, nakon doručka izlaze i mogu se vratiti već u 14 sati, kad ponovno otvaramo. Od 2023., od kada smo otvoreni, kroz Prenoćište, koje djeluje u sklopu udruge Institut, prošlo je oko 200 ljudi. Neki su s nama i dan danas. Od otvaranja. Zapravo njih četvero je već tri godine s nama svaki dan, a peta osoba, nažalost, nedavno je preminula. Tužne su to sudbine - otvoreno je rekla Varja.

U pulsko prenoćište znaju doći ljudi iz cijele Hrvatske. Pa čak i turisti.

- Imali smo situacije da su turisti pokradeni pa preko njihovih ambasada dođu k nama dok im ne pošalju novac kako bi se mogli vratiti kući. Puno je nesretnih okolnosti koje dovedu ljude do ruba egzistencije, a pokucati na vrata prenoćišta nije niti malo jednostavno nikome - rekla je Varja. Dodala je da mjesečno troše oko 1300 eura samo za hranu za beskućnike, pa kupovanje bilo kakvog prigodnog dara na štandu na Giardinima uvelike pomaže da netko od beskućnika ima topli obrok. Priznaju da dobivaju i donacije hrane, ali 35 ljudi treba jesti svaki dan dva puta.

- S nama su osobe s invaliditetom lišene poslovne sposobnosti, osobe koje su izgubile uspješne firme u vrijeme korone, osobe s malim mirovinama koje im jedva mogu pokriti lijekove, a gdje je novac za režije ili stan, osobe sa psihičkim poteškoćama koje, nažalost, obitelj odbaci i završe kod nas... Tužno. Pa cijena najma stanova zna biti i 700-1000 eura. Ne mogu si mnogi to priuštiti. Puno je razloga zbog kojih su ti ljudi u beskućništvu, a imamo i osobe ovisne o drogama, alkoholu i kocki. Ne dijelimo ljude. Mi pomažemo da dostojanstveno žive i prežive. Samo nam je važno da poštuju kućni red i to su zapravo najvažniji kriteriji - objasnila je Varja.