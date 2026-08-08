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LIJEČNICI OPTIMISTIČNI

Oleg Butković obišao ozlijeđene u sudaru vlakova: 'Nikome od njih život nije ugrožen'

Piše HINA,
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Oleg Butković obišao ozlijeđene u sudaru vlakova: 'Nikome od njih život nije ugrožen'
Zagreb: Izjava ministra Butkovića o željezničkoj nesreći kod mjesta Škrinjari | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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Drama na pruzi kod Škrinjara: sudar teretnog i putničkog vlaka, nitko nije životno ugrožen, a troje teško ozlijeđenih u KBC-u Zagreb stabilno. Istraga traje, uz pohvale spasiocima

Nitko od ozlijeđenih u sudaru teretnog i putničkog vlaka nije životno ugrožen, a troje pacijenata zbrinutih u KBC-u Zagreb imaju teške tjelesne ozljede, ali su stabilno, izvijestili su u subotu ministar prometa Oleg Butković i liječnik KBC-a Zagreb Adis Keranović.

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Izjava ministra Butkovića o željezničkoj nesreći kod mjesta Škrinjari VIDEO
Izjava ministra Butkovića o željezničkoj nesreći kod mjesta Škrinjari | Video: 24sata/Mia Slafhauzer/Pixsell

Na Rebru su hospitalizirane tri osobe, jedna je u Vinogradskoj bolnici, a četvero u Općoj bolnici u Bjelovaru.

Izvijestio je to potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković nakon obilaska ozlijeđenih na Rebru gdje je razgovarao sa strojovođom putničkog vlaka i dvoje putnika koji su, rekao je, u stanju komunicirati.

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Božidar ljude iz vlaka spašavao viljuškarom: 'Bilo je puno krvi'

Butković je rekao i da o uzroku nesreće ne može govoriti dok traje istraga. Policija i Državno odvjetništvo provode istragu, dok sigurnosnu istragu vodi Agencija za istraživanje nesreća.

Zahvalio je hitnoj pomoći, vatrogascima i lokalnom stanovništvu koji su sudjelovali u evakuaciji i zbrinjavanju ozlijeđenih.

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Ministarstvo o sudaru vlakova: Žena na intenzivnoj, šestero ljudi teško ozlijeđeno VIDEO
Ministarstvo o sudaru vlakova: Žena na intenzivnoj, šestero ljudi teško ozlijeđeno | Video: 24sata/pixsell/čitatelj 24sata

Pročelnik objedinjenog hitnog bolničkog prijama na KBC-u Zagreb Adis Keranović je rekao da su u hitni prijem KBC-a Zagreb primljena tri pacijenta, od kojih je jedan dovezen helikopterskom, a dvoje izvanbolničkom hitnom medicinskom službom.

SUDAR DVA VLAKA PRIZORI UŽASA Putnički vlak smrskan u sudaru s teretnim, na terenu i helikopter hitne
PRIZORI UŽASA Putnički vlak smrskan u sudaru s teretnim, na terenu i helikopter hitne

Sva tri pacijenta nalaze se u jedinici intenzivnog liječenja, imaju teške tjelesne ozljede, ali su stabilnih vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak. Prema njegovim riječima, u intenzivnoj njezi ostat će najmanje nekoliko dana.

POLICIJA NA TERENU VIDEO Predsjednik Sindikata: "Neslužbeno, teretni vlak prošao je kroz signal 'STOJ'..."
VIDEO Predsjednik Sindikata: "Neslužbeno, teretni vlak prošao je kroz signal 'STOJ'..."

Teška željeznička nesreća dogodila se jutros, malo nakon 10 sati, na dionici pruge između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec, kod mjesta Škrinjari gdje su se sudarili vlak HŽ Carga i vlak HŽ Putničkog prijevoza koji je prometovao na redovnoj liniji.

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Komentari 4
VIDEO Predsjednik Sindikata: "Neslužbeno, teretni vlak prošao je kroz signal 'STOJ'..."
POLICIJA NA TERENU

VIDEO Predsjednik Sindikata: "Neslužbeno, teretni vlak prošao je kroz signal 'STOJ'..."

Između kolodvora Sveti Ivan Žabno - Gradec kod Bjelovara došlo je do sudara teretnog vlaka HŽ Carga i putničkog vlaka HŽ putničkog prijevoza. U vlaku je bilo 20-ak putnika, teže je ozlijeđen strojovođa
PRIZORI UŽASA Putnički vlak smrskan u sudaru s teretnim, na terenu i helikopter hitne
SUDAR DVA VLAKA

PRIZORI UŽASA Putnički vlak smrskan u sudaru s teretnim, na terenu i helikopter hitne

Putnički i teretni vlak sudarili su se iza 10 sati između Gradeca i Svetog Ivana žabno. U putničkom vlaku bilo je 20-ak putnika, a kako doznajemo teže ozljede zadobio je strojovođa putničkog vlaka. Zatvoren je promet, a fotoreporteri Prigorskog objavili su prve snimke s mjesta sudara
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