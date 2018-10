'Goran je odlično. Iako je toliko bio u moru, nije ni pothlađen...'

Preživjeti u olujnom moru 25 sati nije nimalo jednostavno, ali je moguće. Dokazao je to profesor tjelesnog odgoja, surfer Goran Jablanov, slovenski profesor tjelesnog odgoja. Za njim se tragalo od ponedjeljka nakon što je nestao u moru ispred Umaga, a pronađen je u Italiji. Tijekom noći i dana u moru je prešao četrdesetak kilometara.

- Koliko znam on je odlično. Tog surfera znaju moji prijatelji pa tako sam i ja saznao da je nakon pregleda u Tršćanskoj bolnici pušten kući. Uspio je sam izaći iz mora na obalu nakon 25 sati, a odmah su mu iz obližnjeg kafića u mjestu Sistiana, pomogli da dođe malo sebi. Imao je tek nekoliko porezotina, jednu šlapu na nozi i tražio je telefon. Odmah je znao svoje ime i prezime, nije bio dezorijentiran, a telefonom se javio svojoj supruzi da je živ. Čak nije bio niti pothlađen, iako je toliko bio u moru. Dobro je i već je mogao ići na posao, ali sigurno danas slavi - ispričao je surfer Oliver Biljman iz Umaga.

I sam se preko 30 godina, kaže bavi surfanjem, a ispričao je da unatoč oluji more nije bilo prehladno.

- More je idealno, a osim toga imao je zaštitno odijelo od 5 mm koje ga je štitilo. Nemate vi u tom trenutku puno vremena za razmišljanje, morate odmah djelovati i javlja se nagon za preživljavanjem. Ako je i imao imalo vremena razmišljati o sebi, to je kratko trajalo jer more ne pita, moraš se koncentrirati i preživjeti - ispričao je.

