BILI SU PARKIRANI

Olujna bura prevrnula kamper kod Krčkog mosta, Talijanka hitno prebačena u bolnicu

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Zadar: Unatoč znaku zabrane kamperi parkirani na Jazinama | Foto: Ilustracija - Dino Stanin/PIXSELL

Na cijelom Kvarneru i u Rijeci danas puše olujna bura pa su iz gradske tvrtke 'Rijeka promet' upozorili da je, zbog jakog vjetra, na snazi crveni meteoalarm za Rijeku

Olujna bura prevrnula je u subotu kamper na parkiralištu nedaleko Krčkog mosta pri čemu je ozlijeđena i u riječku bolnicu prevezena talijanska državljanka, doznaje se iz Policijske uprave primorsko- goranske.

Iz policije kažu da se dvoje talijanskih državljana nalazilo u kamperu parkiranom na krčkoj strani te su čekali da se vjetar smiri kako bi mogli nastaviti put.

Jaki udari bure prevrnuli su kamper, žena je ozlijeđena, a muškarac, također talijanski državljanin, nije ozlijeđen, naveli su iz policije.

Na cijelom Kvarneru i u Rijeci danas puše olujna bura pa su iz gradske tvrtke "Rijeka promet" upozorili da je, zbog jakog vjetra, na snazi crveni meteoalarm za Rijeku.

Iz "Rijeka prometa" su rekli i da je bura u Rijeci rušila prometne znakove, a na prometnicu bacila i adventski šator, no da se sve odmah uklanja i sanira.

