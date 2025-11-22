Na cijelom Kvarneru i u Rijeci danas puše olujna bura pa su iz gradske tvrtke 'Rijeka promet' upozorili da je, zbog jakog vjetra, na snazi crveni meteoalarm za Rijeku
Olujna bura prevrnula kamper kod Krčkog mosta, Talijanka hitno prebačena u bolnicu
Olujna bura prevrnula je u subotu kamper na parkiralištu nedaleko Krčkog mosta pri čemu je ozlijeđena i u riječku bolnicu prevezena talijanska državljanka, doznaje se iz Policijske uprave primorsko- goranske.
Iz policije kažu da se dvoje talijanskih državljana nalazilo u kamperu parkiranom na krčkoj strani te su čekali da se vjetar smiri kako bi mogli nastaviti put.
Jaki udari bure prevrnuli su kamper, žena je ozlijeđena, a muškarac, također talijanski državljanin, nije ozlijeđen, naveli su iz policije.
Na cijelom Kvarneru i u Rijeci danas puše olujna bura pa su iz gradske tvrtke "Rijeka promet" upozorili da je, zbog jakog vjetra, na snazi crveni meteoalarm za Rijeku.
Iz "Rijeka prometa" su rekli i da je bura u Rijeci rušila prometne znakove, a na prometnicu bacila i adventski šator, no da se sve odmah uklanja i sanira.
