Provalnik iz trgovine u Osijeku ukrao robu vrijednu 100.000 €

Policija traga za nepoznatim provalnikom koji je u petak u Osijeku iz trgovine ukrao tehničku robu vrijednu oko 100 tisuća eura, izvijestila je u subotu osječko-baranjska Policijska uprava.

Provala u trgovinu osječke tvrtke dogodila se jučer između 3 i 4 sata poslije ponoći, a pritom je ukradena veća količina tehničke robe. Materijalna šteta procjenjuje se na oko 100 tisuća eura, a u tijeku je potraga za nepoznatim počiniteljem, napominju u policiji.