Obavijesti

News

Komentari 1
TRAGAJU ZA POČINITELJEM

Provalnik iz trgovine u Osijeku ukrao robu vrijednu 100.000 €

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Provalnik iz trgovine u Osijeku ukrao robu vrijednu 100.000 €
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Provala u trgovinu osječke tvrtke dogodila se jučer između 3 i 4 sata poslije ponoći, a pritom je ukradena veća količina tehničke robe.   Materijalna šteta procjenjuje se na oko 100 tisuća eura

Policija traga za nepoznatim provalnikom koji je u petak u Osijeku iz trgovine ukrao tehničku robu vrijednu oko 100 tisuća eura, izvijestila je u subotu osječko-baranjska Policijska uprava.

identitet još nepoznat Teška prometna kod Varaždina: Sletio s ceste i udario u stablo. Poginuo je na licu mjesta
Teška prometna kod Varaždina: Sletio s ceste i udario u stablo. Poginuo je na licu mjesta

Provala u trgovinu osječke tvrtke dogodila se jučer između 3 i 4 sata poslije ponoći, a pritom je ukradena veća količina tehničke robe.   Materijalna šteta procjenjuje se na oko 100 tisuća eura, a u tijeku je potraga za nepoznatim počiniteljem, napominju u policiji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Na današnji dan rođen je Milan Bandić: Kuhao je, pekao, kopao, padao po snijegu...
DELANJE, RUDI, SNIJEG, SPORT...

FOTO Na današnji dan rođen je Milan Bandić: Kuhao je, pekao, kopao, padao po snijegu...

U Grudama je na današnji dan 1955. godine rođen Milan Bandić. Zagrebom je vladao gotovo 20 godina, bio je kandidat za predsjednika, povremeni stanovnik Remetinca... Stalno je ponavljao 'idemo delati'. Kuhao je, pekao, igrao nogomet, stolni tenis, košarku... Kopao je kanale, čisto snijeg, uživao u trčanju. Preminuo je 28. veljače 2021. godine od srčanog udara. Prisjetite se njegovih legendarnih fotografija.
Ovdje je završio novac izvučen iz bolnice: Kvadrat stana prodaju po osam tisuća eura!
MALVERZACIJE U JANKOMIRU

Ovdje je završio novac izvučen iz bolnice: Kvadrat stana prodaju po osam tisuća eura!

Uskok vjeruje da je Rodić prao izvučeni novac preko nekretnina. Još neizgrađeni stanovi se prodaju za 8 tisuća eura po kvadratu. Poslovni partner iz Slovenije je u šoku, uložio je preko tri i pol milijuna eura
Thompson na trenutak prekinuo koncert u Osijeku: 'Molim vas, nemojte to raditi. Opasno je!'
čim je ugledao...

Thompson na trenutak prekinuo koncert u Osijeku: 'Molim vas, nemojte to raditi. Opasno je!'

Zamolio je publiku za oprez, zahvalio im na razumijevanju i dao znak bendu da krenu ispočetka s pjesmom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025