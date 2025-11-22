Igrači Uskoka spasili život vozaču! 'Čim smo ga izvukli, vatra je zahvatila cijeli auto'

Ne znam kako bih to opisao drugačije nego kao filmske scene. Mislio sam da se tako nešto može vidjeti na filmu, a u stvari je moguće i u stvarnom životu, kazao nam je dopredsjednik nogometnog kluba Uskok iz Klisa Igor Vrvilo, koji je s vođom puta Ilijom Stupalom i igračem Josipom Zeljkovićem priskočio upomoć i izvukao putnike iz gorućeg automobila.

Nestvarne scene odvijale su se na autocesti blizu Masleničkog mosta. Igrači Uskoka, koji su nam prepričali kako se sve odvijalo, bili su u autobusu. Promet je bio zaustavljen, vozač osobnog automobila pokušao se prestrojiti u preticajnu traku, došlo je do sudara s vozilom hitne pomoći, nakon čega se automobil zapalio.

- Čuo se udarac, pogledao sam kroz prozor autobusa, a pored nas su prolazili to vozilo i hitna pomoć koji su se sudarili. Scene kao u filmu. Mislim da je hitna pomoć retrovizorom zakačila i naš autobus... Vozilo se odmah zapalilo i mi smo izašli iz autobusa upomoć. Vođa puta Ilija Stupalo priskočio je pomoći ženskim osobama koje su se same uspjele izvući iz razbijenog automobila, uspio je sa suvozačke strane otkopčati i pojas vozača, ali on nije mogao vani. Ja sam iz autobusa uzeo aparat za gašenje požara i uspio malo zagušiti plamen koji je vozača već bio zahvatio po licu, odjeći... I tu smo ga nas dvojica uz pomoć igrača Josipa Zeljkovića uspjeli nekako izvući iz automobila koji je vrlo brzo zahvatio plamen i u potpunosti je izgorio – prepričao nam je Vrvilo i dodao:

Foto: privatna arhiva

- Aparat za gašenje požara je bio ključan, ispraznili smo cijeli iz autobusa i još jedan iz hitne pomoći, i opet nismo uspjeli ugasiti automobil nego samo privremeno prigušiti plamen dok ne uspijemo izvući i spasiti čovjeka. Vrlo brzo su iz autobusa izašli i ostali igrači, trebalo je pomoći i ljudima u hitnoj pomoći jer i oni su imali bolesnika kojega je trebalo prevesti u bolnicu, opečeni vozač je morao biti hitno zbrinut jer je bio životno ugrožen... Nadajmo se da će biti dobro i da će se izvući... Vjerujte mi da scene koja sam doživio nikad neću zaboraviti. Kažem vam da je izgledalo kao na filmu, da je netko režirao događaj i snimio ga, ne bi vjernije ispao....

Foto: privatna arhiva

Uskok je izgubio utakmicu u Ždralovima, dali su dva autogola, ali su pobijedili u važnijoj utakmici – onoj na autocesti.