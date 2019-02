Olujni vjetar u Italiji je odnio 4 života: Među njima je i dječak

Broj žrtava olujnog vjetra koji je u subotu pogodio središnju Italiju popeo se na četiri, a među poginulima je i jedan tinejdžer, prenose talijanski mediji.

Četrnaestogodišnji dječak poginuo je držeći ljestve svom ocu koji se penjao na krov kako bi popravio štetu od vjetra na kući u Capeni, nedaleko od Rima. U silovitom naletu vjetra otac je pao na sina koji je poginuo na licu mjesta.

Dva 70-godišnjaka poginula su u Frosinoneu prilikom urušavanja zida, a jedan 45-godišnjak poginuo je kada je na njegov automobil palo drvo.

U Rimu i okolici stabla koja su se srušila pod naletima vjetra uništila su više automobila.

Snažan vjetar prouzročio je probleme i u glavnome gradu Italije, prisilivši gradske vlasti da za posjetitelje zatvore arheološki park rimskog Koloseja.

Rough sea in Polignano a Mare, Puglia, S Italy today under intense Bora winds. Feb 23. Report: @InMeteo pic.twitter.com/SV2AUB7Cvd

Nezapamćeno jak vjetar puhao je i u ostalim dijelovima Italije. U južnoj talijanskoj regiji Abruzzo pao je snijeg, što je rijetkost za to područje.

Absolutely scary stuff - hurricane force winds blew this roof onto a person injuring them in Central Italy...pic.twitter.com/kb39Pts39j