VREMENSKA PROGNOZA

Olujno jugo i obilna kiša prijete Jadranu, aktivirali meteoalarm

Piše Ivan Jukić,
Šibenik: Obilne kiše prouzro?ile probleme u gradu i prometu | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Olujno jugo i kiša prijete Jadranu! Riječka i gospićka regija pod žutim alarmom. Budite oprezni zbog mogućih poplava i krhotina koje lete na vjetru

U četvrtak nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme. Mjestimice kiša i pljuskovi, u prvom dijelu dana uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega, a zatim i drugdje. Na širem riječkom području i Gorskom kotaru lokalno je moguća i obilna oborina. Puhat će umjeren, u gorju i jak jugozapadni vjetar, a navečer će slabjeti. 

Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 13, na Jadranu 13 i 17 °C. Najviša dnevna od 17 do 22 °C.

Za riječku, gospićku, splitsku regiju te Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal izdan je žuti alarm zbog olujnog juga te obilne kiše koja može zahvatiti područja.

Foto: DHMZ

- Budite na oprezu zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. Budite na oprezu i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika - upozorava DHMZ. 

PROGNOZA VREMENA Promjenjivo: Magla, sunce, oblaci, a moguća je i kiša
Promjenjivo: Magla, sunce, oblaci, a moguća je i kiša

- Do kraja tjedna na kopnu dosta sunca, a ujutro valja računati na mjestimičnu maglu. Bit će razmjerno toplo za doba godine, u dane vikenda uz malo svježija jutra nego u petak. Na srednjem i južnom Jadranu pretežno sunčano, a na sjevernom dijelu oblačnije još uz mogućnost za povremeno malo kiše. Puhat će većinom umjereno jugo, u subotu prolazno sjeverozapadnjak. Temperatura zraka bez znatnije promjene -  prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

