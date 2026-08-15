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D553

Omiška obilaznica zatvorena za promet zbog požara

Piše HINA,
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Omiška obilaznica zatvorena za promet zbog požara
Omiš: Veliki broj izgorenih automobila u požaru | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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"Došlo je do potpunog prekida u napajanju električnom energijom na istočnom dijelu obilaznice. Zbog nedostatka napajanja, oprema tunela nije u funkciji te je u potpunosti onemogućeno upravljanje i nadzor tunela iz centra Dugopolje

Državna cesta D553, odnosno Omiška obilaznica, privremeno je zatvorena za sav promet iz sigurnosnih razloga, s obzirom da je zbog nestanka električne energije onemogućen nadzor tunelom, priopćile su u subotu Hrvatske ceste.

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"Došlo je do potpunog prekida u napajanju električnom energijom na istočnom dijelu obilaznice. Zbog nedostatka napajanja, oprema tunela nije u funkciji te je u potpunosti onemogućeno upravljanje i nadzor tunela iz centra Dugopolje'', navode Hrvatske ceste.

Odvijanje prometa u tunelima bez aktivnih sigurnosnih sustava predstavlja visok rizik, napominju iz Hrvatskih cesta, stoga je donesena odluka o zatvaranju dionice do uspostave stabilnog sustava.

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''Stručne ekipe su na terenu i intenzivno radimo na utvrđivanju točnog uzroka kvara i prekida napajanja, uzimajući u obzir i požar koji je zahvatio to područje, kako bi se promet normalizirao u najkraćem mogućem roku'', poručili su.

Za to vrijeme, vozila se preusmjeravaju na državnu cestu DC8 koja ide kroz grad Omiš.

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