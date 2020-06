Omogućeni posjeti u KBC Osijek

<p>Ravnateljstvo osječkog Kliničkog bolničkog centra (KBC) izvijestilo je u srijedu kako će, sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), ponovno biti omogućeni posjeti bolesnicima u toj zdravstvenoj ustanovi.</p><p>U priopćenju za javnost Ravnateljstvo navodi kako će do 30. lipnja posjete biti organizirane subotom od 10 do 12 sati i nedjeljom u uobičajenim terminima od 10 do 12 i od 16 do 18 sati.</p><p>Od 1. srpnja posjete će biti dopuštene svaki dan, od 16 do 17 sati, a nedjeljom i blagdanom, od 10 do 12 i 16 do 18 sati.</p><p>Pojašnjavaju kako u posjetu bolesniku može doći jedna bliska osoba dnevno, da u istoj sobi ne može biti više posjetitelja u isto vrijeme već će se posjetitelji puštati naizmjenično, a trajanje posjeta ograničeno je na deset minuta.</p><p>Posjetitelji trebaju donijeti medicinsku masku te ju nositi cijelo vrijeme boravka u osječkom KBC-u. Trebaju proći trijažni šator na istočnom ulazu, gdje se odvija primarna trijaža posjetitelja, dok će se sekundarna trijaža odvijati na ustrojstvenoj jedinici, poručili su iz Ravnateljstva osječkog KBC-a.</p><p>Posjeti pacijentima u toj zdravstvenoj ustanovi zabranjeni su 26. veljače, a Ravnateljstvo je tada izvijestilo kako je zabrana uvedena "zbog trenutne epidemije gripe te sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja aktualnih respiratornih infekcija".</p>