On je Rio, labrador u čizmama, ljubitelj ljudi i pasa, ali i nova zvijezda društvenih mreža

On je aktivan, veseo, društven. Voli ljude, djecu i druge pse. Što je više ljudi na okupu, to je on sretniji. Ovim riječima 12-godišnjeg labradora Rija opisuje njegova vlasnica Morena Negovetić (43). Ali Rio je mnogo više od toga. On je hrabar pas koji svijetom veselo korača u posebnim cipelicama koje nosi na prednjim šapama. One ga štite od mnogobrojnih vanjskih čimbenika od kojih ga napada dermatitis, pa mu je hod bolan, težak, praćen cviležom i ranama. S dijagnozom se posljednje tri godine uspješno nosi, a prije nepuna tri mjeseca razvio je i novi hobi - on je i influencer.

U petak će biti točno 12 godina otkad je Rio stigao u obitelj Negovetić. Imao je tad samo dva mjeseca. Sinovi su inicirali ideju, Morena se bacila u istraživanje i informiranje, a suprug je potom pronašao uzgajivačnicu u Koprivnici. Čim su došli, Rio im je odmah prišao. Bila je to ljubav na prvi pogled.

- Rio odmalena ide svuda s nama. Vodimo ga na skijanja i na ljetovanja. Svi ga vole. Vrlo voli društvo. Iako je već u 13. godini života, iako je malo sporiji i slabije čuje, ništa mu ne smeta. I dalje je voljeni veseljak kao i prvog dana - kaže nam Morena.

I ona i suprug ljubitelji su pasa. Imali su i prije ljubimce, a Rio im je prvi zajednički pas.

- On je peti član naše obitelji - ističe naša sugovornica.

Prije otprilike pet godina počeli su primjećivati Rijeve tegobe.

- Primijetili smo da je počeo mnogo sporije hodati. Išli smo na svakojake pretrage, veterinari su mislili da je riječ o kukovima, no jedan veterinar sjetio se pogledati u šape i tad smo otkrili da je riječ o dermatitisu. Nije toliko poznat, ali je alergijski uzrokovan, vanjskim čimbenikom. Jedno vrijeme Rio je baš vrlo teško hodao, doslovno bi mu suze išle koliko ga je boljelo. Imao je rane na šapama - prisjeća se Morena.

Počelu su potragu za rješenjem koje bi njihovu psu olakšalo život.

- Slučajno smo na jednoj psećoj plaži otkrili te papučice. Nosi ih zadnje tri godine, samo na prednjim šapama jer samo na njima ima problema. Otkad ih ima, svi smo se preporodili. Nosi ih u šetnjama, pogotovo onim dužima. Može on i bez njih, ali boli ga, vidi se da pati. Smiješan je vrlo, u tim situacijama uvijek traži ravnu površinu - govori Morena.

Cipelice imaju i pravi potplat, pa kad prolazi, zvuči kao konj koji galopira. Atrakcija je kamo god prođe. A posljednja dva mjeseca postao je i zvijezda na društvenim mrežama.

- Dugo sam razmišljala o tome. Kad sam konačno otvorila njegov profil na Instagramu, rio_lab_in_boots, ideja je buknula. Odjednom ga je počelo pratiti mnogo ljudi. Mi volimo odlaziti posvuda, putovati, a kako smo iz Rijeke, često idemo u Istru. Pa ga snimamo u tim avanturama i ostalim, svakodnevnim aktivnostima, u raznim dogodovštinama i obiteljskim situacijama. Nedavno smo suprug i ja proslavili 20. godišnjicu braka. Sve su to svakodnevne epizode u obliku neke priče. Začudilo me što ljudi često komentiraju, zainteresirani su za njega - kaže Morena.

Njenoj obitelji Rio je priuštio svakakve zabavne, pamtljive trenutke i epizode. S obzirom na to da je životni vijek labradora oko 13 godina, svjesna je da im nije puno ostalo, no zato svaki dan provode u zabavi i šetnjama, uz neizostavne keksiće, koje Rio najviše voli. 