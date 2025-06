On je spasio pijanu ženu koja je zaglavila na tračnicama: 'Bilo je to kao na filmu. Nadrealno'

Pijana vozačica (30) zaglavila je u petak automobilom na tračnicama kod željezničke postaje Odra, a dolazio je teretni vlak. Kako se vidi na fotografijama, vlak se zaustavio doslovno na metar od zaglavljenog vozila. Vlak je vozio Dubravko Dodigović (37), djelatnik je HŽ Carga.

- Što da vam kažem? Bio je to prizor kao u filmu. Nadrealan. Moj posao je čuvati živote i imovinu i radim ga odgovorno. Sreća da nitko nije ozlijeđen niti je pričinjena materijalna šteta. Kako je to izgledalo tu noć? U 19 sati mi je počela smjena. Krenuo sam iz Novske prema Sv. Klari. Oko 40 minuta iza ponoći uočio sam na pruzi kod stanice Odra neko crveno svjetlo. Nisam znao što je, ali sam brzo reagirao i počeo kočiti. Nakon toga uslijedilo je par napetih trenutaka. Čekao sam hoće li vlak lupiti u to nešto ili ne. Vlak je, srećom, stao i to 30 centimetara od auta kraj kojeg je stajala djevojka i koja mi je, kad sam se približavao sve više, počela mahati. Izašao sam iz lokomotive, prišao joj i rekao: "Sretan ti rođendan". Na to mi je odgovorila da je prije par dana taman proslavila 30. rođendan. Razgovarali smo i upoznali se čekajući policiju koju sam zvao ja jer je ona rekla da nije obzirom da je zapela netom prije nailaska vlaka. Rekao sam joj: ‘Oprosti, ali ja moram objasniti nadređenima zašto vlak stoji a i auto treba izvući iz kolosijeka‘. Mi imamo pravo 15 minuta biti s vlakom zaustavljeni na pruzi ako možemo sami otkloniti kvar, ali ovo nije bio takav slučaj pa su se morale zvati službe. Inače ovo mi nije prvi sličan slučaj - rekao je Dubravko za Jutarnji list.

- Jučer, 6. lipnja oko 00.40 sati, 30-godišnjakinja pod utjecajem od 1,02 g/kg alkohola u organizmu upravljala je osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka, a kretala se Velikom cestom u smjeru jugoistoka. Dolaskom do 77. metara istočnije od raskrižja s Vrtnom ulicom (kod željezničke postaje Odra), nije prilagodila brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste, uslijed čega je u nastavku kretanja naletjela na željezničku državnu prugu te podvozjem vozila zapela za tračnice gdje se i zaustavila onemogućivši pritom željeznički promet. Odmah potom, na relaciji Hrvatski Leskovac- Novska naišao je teretni vlak kojim je upravljao 38-godišnji strojovođa te je uspio zaustaviti vlak - navode iz PU zagrebačke.