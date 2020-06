On je ubio Maddie? Njegova žrtva tvrdi: Uživao je mučiti me

Podsjetimo, Madeleine McCann, britanska djevojčica je nestala u Portugalu 2007. dok je bila na odmoru sa svojim roditeljima. Sada istražitelji kažu da ju je vjerojatno ubio njemački pedofil i silovatelj

<p><strong>Madeleine McCann </strong>je izgleda mrtva, kažu istražitelji. Za njezino ubojstvo sumnjiče <strong>Christiana Bruecknera</strong> (43), njemačkog pedofila i silovatelja. On je trenutno u zatvoru zbog seksualnog napada. Njemačka policija kaže kako slučaj Madeleinea McCann tretiraju kao ubojstvo te da imaju gotovo dovoljno dokaza da terete Bruecknera.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prošlo je 13 godina od nestanka djevojčice</strong></p><p>Ako je to točno, to će značiti da su riješili slučaj 13 godina nakon što je djevojčica nestala. Njezini roditelji su rekli kako pozdravljaju napredak u istrazi, ali njihovi prijatelji kažu kako se oni još nadaju da je Madeleine živa. Christian Brueckner je živio u Portugalu u mjestu Praia da Luz godinama, a telefonski pozivi su pokazali da je bio na tom području i kada je Madeleine nestala. Scotland Yard ga je povezao s dva vozila koja su viđena na snimkama nadzornih kamera u vrijeme nestanka curice. Godine 2008. su ga isključili iz istrage da bi im opet postao sumnjiv 2017. godine. Christian Brueckner je navodno, dok su zajedno pili, priznao jednom svojem prijatelju kako zna što se dogodilo maloj Madeleine, a nakon toga mu je pokazao video na kojem se vidi kao on siluje ženu. </p><p><br/> Godinu i pol prije nego je Madeleinea McCann nestala, u mjestu Praia da Luz je silovana i opljačkana Amerikanka (72). Godinama se nije znalo tko je počinitelj sve dok se jedan svjedok nije javio policiji i spomenuo im snimku. Taj je svjedok zapravo bio lopov koji je ukrao kameru te će on kasnije svjedočiti na suđenju Christianu Brueckneru. Svjedok je rekao kako se na snimci vidi zavezana starija žena s povezom na očima. Rekao je da ju je napadač tukao i silovao. Napadač je sa sobom ponio i uže pa se pretpostavlja da je sve isplanirao ranije. Istražitelji su pronašli i njegovu dlaku na mjestu zločina te su napravili DNK analizu koja također tereti Christiana Bruecknera. No on tvrdi kako je njegovu dlaku na mjesto zločina donijela mačka koju je on znao maziti ispred kuće silovane Amerikanke. </p><p>- Na kameri je snimljena još jedna snimka na kojoj je mlađa žena koja je gola i zavezana. Napadača je nekoliko puta molila da ju pusti - tvrdio je svjedok.</p><p>Silovana Amerikanka je kasnije istražiteljima rekla da je napadnuta u svojem domu dok je gledala televiziju. </p><p>- Uživao je mučiti me. Zgrabio me otraga i vukao me za kosu do kupaonice. Sa sobom je imao i sablju. Tukao me metalnim, fleksibilnim predmetom. U kupaonici me zavezao i stavio mi je povez preko očiju. Nakon seksualnog i fizičkog zlostavljanja tražio me novac. Otišla sam s njim u kuhinju i dala mu između 80 i 100 eura iz svojeg novčanika. Tada me odveo nazad u kupaonicu i rekao mi da budem tiho deset minuta - ispričala je Amerikanka (72). Kasnije je shvatila i da joj je napadač ukrao i kompjuter, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8387865/Chilling-testimony-reveals-new-Madeleine-McCann-suspect-raped-tourist.html">Daily Mail. </a></p><p><br/> <br/> Christian Brueckner trenutno služi 7-godišnju kaznu zatvora zbog silovanja 72-godišnje Amerikanke.</p><p>Podsjetimo, Madeleine McCann, britanska djevojčica je nestala u Portugalu 2007. dok je bila na odmoru sa svojim roditeljima. Godinama istražitelji tapkaju na mjestu, a jedno su vrijeme bili osumnjičeni i roditelji curice. </p>