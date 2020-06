Njemački tužitelj: 'Mislimo da je Madeleine McCann ipak mrtva'

Nijemac osumnjičen za njen nestanak čije ime nije otkriveno, živio je u Algarveu između 1995. i 2007. godine, pljačkao hotele i stanove za odmor, kao i prodavao drogu, objavila je njemačka policija

<p>Njemački tužitelj rekao je u četvrtak da se radi na pretpostavci da je <strong>Madeleine McCann</strong>, britanska djevojčica koja je nestala u Portugalu 2007. mrtva, nakon što je identificirao njemačkog pedofila kao sumnjivca za ubojstvo.</p><p>McCann je u dobi od tri godine nestala iz svoje sobe 3. svibnja 2007. tijekom obiteljskog odmora u Algarveu dok su njezini roditelji bili na večeri s prijateljima u obližnjem resortu <strong>Praia da Luz</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO 13 godina od nestanka Madeleine McCann</strong></p><p>Njezin nestanak pokrenuo je međunarodnu potragu te su leci s licem djevojčice lijepljeni diljem svijeta, dok su slavne osobe molile za informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku djevojčice i privođenju njezinih otmičara pravdi.</p><p>"Pretpostavljamo da je djevojčica mrtva", rekao je državni tužitelj iz Braunschweiga, Hans Christian Wolters. "Ured državnog tužitelja u Braunschweigu istražuje 43- godišnjeg njemačkog državljanina kao sumnjivca za umorstvo."</p><p>Nijemac, čije ime nije otkriveno, živio je u Algarveu između 1995. i 2007. godine, pljačkao hotele i stanove za odmor, kao i prodavao drogu, rekla je njemačka policija. Trenutno služi zatvorsku kaznu.</p><p>Britanska i njemačka policija molile su za informacije o muškarcu te su objavile fotografije vozila -Volkswagenov kamper i Jaguar - koja je vozio u to vrijeme. </p><p>Njemačka policija rekla je ranije da je sumnjivac, koji je živio blizu Praie da Luz, bio više puta osuđivan na zatvorsku kaznu za seksualno zlostavljanje djece u prošlosti.</p><p>Rekli su da ovaj slučaj tretiraju kao potencijalno ubojstvo i da su pronašli kojom je metodom ubijena McCann. Tijelo nikad nije pronađeno.</p><p>"Sve što smo ikad željeli je pronaći je, otkriti istinu i one koji su odgovorni privesti pravdi", izjavili su njezini roditelji Kate i Gerry, prije nego što je njemački tužitelj iznio svoje mišljenje.</p><p>"Nikad se nećemo odreći nade da pronađemo Madelene živu, no koji god ishod bio, moramo znati jer moramo pronaći mir."</p><p>Policija je rekla da želi razgovarati s dosad neidentificiranom drugom osobom koja je razgovarala s njemačkim sumnjivcem s portugalskog broja 3. svibnja 2007., u vrijeme kad je nestala McCann.</p>