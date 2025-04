Ona je bila prva ljubav pape Franje: 'Napisao mi je ljubavno pismo. Srećom, odbila sam ga!'

Bio je mali vragolan! Nestašan baš kao svaki dječak. Tko bi ikad pomislio da će postati papa? Kazala je svojevremeno o papi Franji časna sestra Martha Rabino koja ga je podučavala u školi, pisao je Washington Post.

Ljudi diljem svijeta oplakuju smrt pape Franje: 'Bio je divna duša'

Uživao je kao dijete maleni Jorge Mario Beroglio u igrama na ulici, često je baš on bio taj koji je smišljao igre, kolovođa, vođa bande, ali u pozitivnom smislu. Vrlo brzo se u mladosti 'zarazio' nogometom.

- Bio sam obično dijete. Volio sam nogomet, volio sam druženja, nisam bio previše povučen - kazao je jednom prilikom o svojem djetinjstvu papa Franjo.

Foto: Profimedia

Iako je odrastao u religioznoj obitelji, nitko ga nije u djetinjstvu mogao zamisliti kao budućeg svećenika, kamoli papu. Doktor, filozof, učitelj... U tim su ga zanimanjima vidjeli njegovi prijatelji iz mladosti u Argentini.

Već u mladosti je uživao i u klasičnoj književnosti i filozofiji. Volio je čitati Jorgea Luisa Borgesa, Fjodora Dostojevskog, Dantea...

Ali nemojte se dati zavarati. Nije papa bio nikakav dosadan tip, kamoli 'šmokljan'. Uživao je on u izlascima s prijateljima, 'guštao' je plešući tango, nije mu bilo strano ni malo se 'cucnuti' vinom, omiljena sorta mu je malbec, vjerojatno i najpoznatija argentinska sorta... Ali nije u njemu pretjerivao. "Vino je dar od Boga i izvor radosti", kazao je svojevremeno papa Franjo.

Prva ljubav pape Franje

U mladosti je, priznaje, bio i zaljubljen.

A tamo 2013. godine, kad je postao papa, oglasila se i jedna od njegovih nekadašnjih susjeda iz Floresa. Novinarima je ispričala kako je ona bila jedna od djevojki u koju je Franjo u mladosti bio zaljubljen, njegova prva simpatija, pisao je Sky.

Amalia Damonte 2013. godine | Foto: Profimedia

- Kad je imao 12 godina, napisao mi je ljubavno pismo. Kazao mi je kako će postati svećenik ako ga odbijem.. Srećom za njega, odbila sam ga. Bio je zatreskan u mene, igrali smo se na ulicama, bio je drag dečko, bilo nam je lijepo u našoj tihoj četvrti. Bili smo skromni, po tome slične duše, on je dijete iz radničke obitelji,- ispričala je novinarima Amalia Damonte 2013. godine. Odmah je nastavila:

- Kad sam vidjela na televiziji da je Jorge papa, skamenila sam se. Nisam mogla vjerovati! - ispričala je Damonte svojevremeno...

Ona je bila njegova prva ljubav, ali ne i jedina. Tamo 2010. priznao je kako je imao djevojku s kojom je odlazio plesati tango.

Papa se zaljubio i tijekom boravka u sjemeništu. Priznao je kako ga je fascinirala jedna mlada dama koju je upoznao na vjenčanju svojeg ujca, kako zbog nje nije mogao razmišljati kako treba. Ali ipak je, kako je ispričao, znao da je svećenički život za njega.

'Nisam mogao moliti tjedan dana...'

- Kada sam bio u sjemeništu, očarala me djevojka koju sam upoznao na vjenčanju svog ujaka. Iznenadila me njezina ljepota, njezina intelektualna briljantnost... i, iskreno, potpuno me oborila s nogu. Dugo sam razmišljao o njoj, stalno mi je bila u mislima. Kada sam se nakon vjenčanja vratio u sjemenište, nisam mogao moliti više od tjedan dana, jer bi mi se, čim bih pokušao, u mislima pojavila ta djevojka - kazao je papa Franjo prije 13 godina i odmah nastavio:

- Morao sam ponovno promisliti o tome što radim. Još sam bio slobodan jer sam bio samo sjemeništarac, mogao sam se jednostavno vratiti kući i to bi bilo to. Morao sam ponovno razmisliti o svom izboru. I ponovno sam izabrao – ili, bolje rečeno, pustio sam da budem izabran – za put svećeništva. Bilo bi nenormalno da se takve stvari ne događaju. Kada se to dogodi, čovjek se mora ponovno orijentirati. Ili ponovno bira svećenički poziv ili kaže: „Ne, ono što osjećam je predivno. Bojim se da kasnije neću moći ostati vjeran svom zavjetu, pa zato napuštam sjemenište.“ Kada se nešto takvo dogodi nekom sjemeništarcu, pomažem mu da u miru ode i postane dobar kršćanin, umjesto da ostane i postane loš svećenik. U Zapadnoj Crkvi, kojoj i ja pripadam, svećenici ne mogu biti oženjeni, za razliku od svećenika u bizantskoj, ukrajinskoj, ruskoj ili grčkoj katoličkoj crkvi. U tim crkvama svećenici mogu stupiti u brak, ali biskupi moraju biti u celibatu. I oni su vrlo dobri svećenici. Ponekad se našalim s njima i kažem im da su uz suprugu dobili i punicu kao dio paketa - kazao je Franjo za katolički portal Aletia godinu dana prije nego što će postati papa.

