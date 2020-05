Onaj koji na ulici nosi majicu s natpisom 'Za dom...' krši zakon

Nije utvrđeno nikakvo kršenje zakona, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović vezano uz događaj u Okučanima. Podsjetimo, tijekom obilježavanja 25. obljetnice vojno-redarstvene akcije Bljesak, dvojica branitelja, koji su trebali položiti vijenac prije predsjednika Zorana Milanovića nosili su majice HOS-a s natpisom "Za dom spremni", zbog čega je Milanović napustio obilježavanje.

Ministar Božinović, koji je i sam bio prisutan, rekao je za Dnevnik Nove TV da bi zakon bio prekršen kada bi "netko na ulicama Zagreba" imao takvu majicu i uzvikivao "Za dom spremni".

- Ove godine postupali smo u nekih dvadesetak puta. Međutim, kad govorimo o ovom znakovlju, ono je znakovlje udruge koja je legalizirana u mandatu, čini mi se, Vlade Ivice Račana. Tada je taj znak legaliziran, uključujući i pozdrav 'Za dom spremni'. S obzirom na to da nitko nije nakon te Vlade stavio izvan snage nakon toga, policija po tom pitanju ne može postupati na način da piše ili prijavljuje prekršajno djelo - objasnio je Božinović.

Za nereagiranje na koncertima i prosvjedima na znakovlje i natpise Za dom spremni, kaže da je sudska praksa takva da se na slične događaje postupalo na različite načine.

- Zbog toga jer je ova Vlada, Vlada Andreja Plenkovića naslijedila situaciju koja nije bila potpuno jasna. Zato je imenovano Vijeće za suočavanje s prošlošću u kojem su intelektualci, ljudi koji pripadaju različitim političkim i svjetonazorskim opcijama kako bi se probao naći konsenzus oko pitanja iz naše prošlosti kako bismo mogli ići dalje - objasnio je.

Kaže da je mišljenje povjerenstva dobra osnova za pronalaženje zakonskog rješenja.

- Ja mislim da je to jako dobra osnova i da je to kvalitetan materijal. Mislim da se nikad nitko nije uopće usudio ići u tom smjeru, a mislim da je to dobro. Vidimo po svemu u što se može izroditi takva jedna situacija. Ovom društvu je to potrebno. Ova Vlada je pokazala odgovornost i svjesna da se ide rješenju - navodi.

Božinović je poručio kako to unosi podjele u društvu koje su nepotrebne u ovim trenucima. Tvrdi kako se treba sačuvati solidarnost i jedinstvo koje se postiglo tijekom borbe s korona virusom.

- Pred nama su ozbiljni ekonomski izazovi i ne trebaju nam ovakve situacije - dodao je.

Ministar je rekao kako se ide u smjeru da se "tome jednom stane na kraj"

- Naslijedili smo jednu praksu koja nije dobra. Ne samo da je Vlada Ivice Račana legalizirala taj grb HOS-a već je 2015. u mimohodu, u sastavu državnog protokola Vlade Zorana Milanovića bila zastava s oznakom HOS-a - naveo je Božinović.

- Mi smo tu potpuno konzistentni. Ovaj mandat je ušao u situaciju kojoj se nitko nije nadao, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi i cijelom svijetu. Imamo itekako posla time što se nosimo sa zaraznom bolešću globalnih razmjera, a s druge strane nužnošću da se polako vraća život i ekonomija u onoj mjeri u kojoj je to moguće - objasnio je Božinović.