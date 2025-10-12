One su pravi heroji hrvatskog zdravstva. Brinu o palčićima: 'To radimo iz ljubavi, ne novca'

Na odjelu intenzivnog liječenja novorođenčadi u zagrebačkoj Petrovoj bolnici, gdje dnevno skrbe i do 30 palčića od kojih su neki rođeni s manje od 500 grama, život je krhak, ali svakodnevno svjedoče čudu kako djeca rođena i u 25. tjednu trudnoće, polako jačaju i postaju borci koji, kako kaže medicinska sestra Renata Derdić, prežive i ono što odrasli teško mogu zamisliti.

Posjetili smo odjel i porazgovarali s medicinskim osobljem koje nije samo to. Naime, liječnice i medicinske sestre s ovog su odjela pravi heroji u našem zdravstvu jer su one te koje čine sve što im je u moći da najmanjima u doslovnom smislu, osiguravaju šansu za život, budu im i liječnice i sestre i njegovateljice i zamjenske mame, svakodnevno im 24sata dnevno, osim zdravstvene skrbi pružaju i ogromnu količinu ljubavi i pažnje.

Zagreb: Doktorice I medicinske sestre u Petrovoj koje brinu za Palčiće | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Renata Derdić glavna je sestra Odjela za intenzivno liječenje novorođenčadi na kojemu radi već trideset godina.

- Ovdje tko radi, radi isključivo iz ljubavi, ne zbog novca. Ovo nije posao koji se može odraditi napola. Tu prvo ide ljubav. Mi smo im zamjenske mame, a roditeljima most između njih i djeteta dok ne mogu biti zajedno. Naučimo raspoznavati kako plaču, kako se ponašaju, što im treba - priča za 24sata Renata Derdić.

U inkubatorima su bebe koje ondje borave od nekoliko tjedana pa sve do četiri mjeseca, ovisno o tome kad su rođene. Ako se dijete rodi u 25. tjednu trudnoće, tu će ostati do 40. tjedna, odnosno do termina kad im je i bio predviđen porod.

Zagreb: Doktorice I medicinske sestre u Petrovoj koje brinu za Palčiće | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Vežete se uz svaku bebu, svi su nam isti, ali kad su duže tu, kad su priče kompleksnije, još se više vežemo, a na kraju svi čekamo dan kad će kući sa svojim roditeljima da znamo da su dobro - govori nam Renata.

Roditelji im često kasnije šalju slike kad njihovi mališani narastu, a osoblje ih s ponosom čuva.

Zbog obnove Petrove i selidbe još uvijek nisu izvadili sve stvari.

- Znate imamo i pano sa slikama naše djece, naših beba koje su narasle pa nam roditelji pošalju njihove fotografije s prvog, trećeg, petog rođendana, no kako smo selili još moramo vidjeti gdje su nam sve stvari. U ovom nas poslu vode ljubav i profesionalnost u jednom. Mi često govorimo: "Moje dijete treba ovo, treba ono". Zajedno s njihovim roditeljima borimo se za svaki njihov dan - kaže nam.

Marljive medicinske sestre uz bebe su svaka po 12 sati dnevno, rade u turnusima po 12 dati danju i 12 sati noću.

- Više smo s bebama nego sa svojom djecom. Tako da ovo je definitivno velika ljubav koja nas vodi u poslu, mi vam znamo svaki zvuk monitora, pumpi i inkubatora. Kad nešto zazvoni, već po tonu znate što nije u redu - dodaje Renata.

Razgovarali smo i s liječnicama koje se bore da bebama osiguraju da imaju što kvalitetniji život sa zdravstvene strane.

Na odjelu dnevno bude oko tridesetak prijevremeno rođene djece, kaže dr. Sonja Anić Jurica, koja u Petrovoj radi već 20 godina.

- Najveće komplikacije su respiratorne. Mnogi su životno ugroženi bez sprava za disanje. Ima dana kad do pet puta dnevno situacija postane kritična - navodi.

Dodaje kako je uspješnost intubacije u Petrovoj veća od 80 posto.

Zagreb: Doktorice I medicinske sestre u Petrovoj koje brinu za Palčiće | Foto: Igor Soban/PIXSELL



- To je izniman rezultat. No sve ovisi o tjednima gestacije jer što je dijete nezrelije, veća je vjerojatnost da će trebati respirator. Ponekad u prvoj minuti života morate reagirati i postaviti ga - kaže.

Liječnici rade osmosatne smjene, a mjesečno imaju od četiri do čak šest dežurstava po 24 sata.

- To su iscrpljujući dani, ali kad vidite dijete koje je jedva preživjelo, a za godinu, dvije trči i smije se to je ono što nas drži.

Najljepše je upravo to kad ih kasnije vidimo, kad dođu nakon rođendana, kad trče, kad vidimo kako su pametni i veseli. To nam daje volju da nastavimo - kaže nam dr. Sonja Anić Jurica.

'Granica preživljenja se pomaknula, danas prežive i djeca rođena s 22 tjedna'

Doc. dr. sc. Mirta Starčević, pročelnica Zavoda za neonatologiju, objašnjava kako se u posljednjih 20 godina medicina nevjerojatno razvila.

- Danas je donja granica preživljenja 22 tjedna plus jedan dan trudnoće. Prije 20 godina bila je 28. S razvojem neonatologije pomaknule su se granice mogućeg - kaže.

Razlozi povećanja broja prijevremenih poroda, objašnjava, leže i u promjeni društvenih okolnosti.

- Žene se kasnije odlučuju na majčinstvo, sve je više trudnoća iz medicinski potpomognute oplodnje, a parovi su često stariji. Prije 20 godina prijevremeno rođene djece bilo je oko šest posto, sada je oko 8,5 posto - kaže nam docentica Starčević.

No, unatoč medicinskom napretku, upozorava da preživjeti nije isto što i biti potpuno zdrav.

- Ako dijete ima podlogu za neurološke posljedice, kao što su cerebralna paraliza, epilepsija ili mentalna retardacija, moramo biti realni i roditeljima pomoći da se s tim nose. Najvažnije je kvalitetno praćenje i rana intervencija - navodi.

Najsretniji su kaže, kad bebe otpuste doma, a pogotovo ako nema sumnje na posljedice.

- To su trenuci kad cijeli naš tim slavi – kaže nam docentica Starčević.

Zagreb: Doktorice I medicinske sestre u Petrovoj koje brinu za Palčiće | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Na odjelu rade i medicinske sestre Helena Orača, Tanja Blažek i Danijela Cigrovski koje smo snimili u trenutku dok su skrbile o palčićima, a sve sestre i liječnice zajedno čine tim koji ne miruje ni minutu.

- Ovdje su svi lavovi - dodaje sestra Renata, "bebe, i roditelji, i mi".

U Petrovoj se dani ne broje satima, nego prema malim pobjedama, kad dijete prvi put diše bez aparata, kad dobije koji gram, kad prvi put pogleda.

- To su trenuci zbog kojih znamo da ovaj posao ima smisla - zaključuju sestre i liječnice.