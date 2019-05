Oni bi da mi radimo duže, a ne znaju naplatiti milijarde kuna

Žestoka svađa ministra zdravstva Milana Kujundžića i veledrogerija kojima država duguje 2,6 milijardi kuna, sasvim nenadano je otkrila veliku boljku države.

Ministar je optužio poslodavce da samo lani nisu platili čak 1,8 milijardi kuna za zdravstvene doprinose, a da je ukupni dug za zdravstveni doprinos čak 4,7 milijardi kuna. Ministrov argument je promašen, jer to što država od nekog nije naplatila doprinose, ne znači da ne treba plaćati lijekove koje je naručila i dobila za bolnice.

Ali država je uvijek dosad skrivala koliko to ne uspije naplatiti doprinosa. Ako poslodavcima samo lani nije naplaćeno 1,8 milijardi kuna za zdravstvo iz plaća, onda u istom iznosu nije naplaćen ni doprinos za mirovinsko osiguranje, tzv. prvi stup, upozoravaju sindikati. A kako još pet posto iz plaće ide za drugi stup, brojka se penje na 2,4 milijarde kuna samo lani. Zbog nedovoljnih uplata u mirovinski sustav Vlada je predložila rad do 67 godine i penaliziranje ranijeg umirovljenja protiv čega su građani dali preko 700.000 potpisa.

- Novac im curi kroz prste, ali o tome ne pričaju i za to nitko ne snosi odgovornost nego udare na radnike - kaže Krešimir Sever. On kaže da je vjerojatno ukupni dug samo za mirovinske doprinose viši od šest milijardi kuna.

- Novi sustav obrazaca omogućuje i da poslodavci koji ne plaćaju redovno te uplatom, te koje kune za doprinose, izbjegnu blokade - kaže Sever.

Iz Hrvatske udruge poslodavaca tvrde da doprinosi nisu naplaćeni od tvrtki koje su u poteškoćama, predstečajevima i stečajevima, poput Uljanika.

Pitali smo i Zavod za mirovinsko osiguranje koliko je nenaplaćenih dugova, ali oni su prebacili lopticu na Ministarstvo financija i Poreznu upravu. Od njih nismo dobili odgovor zašto dugovi nisu naplaćeni i točne iznose po godinama.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Pavić tvrdi da će do 2040. nedostajati 45 milijardi kuna bez rada do 67. Ako do 2040. svake godine naplati 2,4 milijardi koji sad cure, imat će 50 milijardi više.