Oni idu u Europski parlament: Bivša policajka, sudac, aktivist

Hrvatsku će u Europskom parlamentu predstavljati po četiri zastupnika HDZ-a i SDP-a te po jedan s lista Mislava Kolakušića, Hrvatskih suverenista, Živog zida i Amsterdamske koalicije.

DIP je do 1 sat obradio 99,72 posto biračkih mjesta, HDZ je osvojio 22,71 posto, SDP 18,71 posto, Suverenisti 8,51 posto, Mislav Kolakušić 7,89 posto, Živi zid 5,66 posto i Amsterdamska koalicija 5,20 posto.

Ovo je 12 ljudi koje smo poslali u Europski parlament:

HDZ:

Karlo Ressler - Savjetnik predsjednika Vlade i potpredsjednik Mladeži Europske pučke stranke (YEPP) u drugom mandatu. Magistrirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu, dvije godine zaredom stipendist Zaklade 'Zlatko Crnić' kao jedan od najboljih studenata generacije. Nakon što je HDZ na parlamentarnim izborima 2016. dobio najviše saborskih mandata, a Plenković mandat za sastavljanje Vlade, postaje savjetnik predsjednika Vlade za pravna i politička pitanja. Član je HDZ-a od 2009. godine, sudjelovao je u dvije pobjedničke europske kampanje HDZ-a 2013. i 2014. godine. Vodio radnu skupinu za izradu novog Statuta HDZ-a.

Dubravka Šuica - Bivša gradonačelnica Dubrovnika (2001. do 2009.), prvi je put izabrana u Europski parlament 2013. godine. Sljedeće godine ponovno je izabrana na mandat od pet godine. Rodila se u Dubrovniku gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala engleski i njemački na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radila kao profesorica engleskog i njemačkog jezika. Članica HDZ-a od 1990. godine, 2013. izabrali su je za potpredsjednicu HDZ-a.

Tomislav Sokol - Rodio se 20. rujna 1982. godine u Zagrebu. Završio Pravni fakultet u Zagrebu i doktorski studij na Katoličkom sveučilištu u Leuvenu. Sokol je 10 godina radio u Zagrebačkoj školi ekonomije i managmenta gdje je kao viši predavač predavao nekoliko pravnih predmeta. Član je HDZ-a od 2004. godine, a politikom se ozbiljnije počeo baviti 2017. godine, kad su ga imenovali pomoćnikom Pave Barišića, tadašnjeg ministra znanosti i obrazovanja. Bio je i zamjenik voditelja radne skupine za izradu novog Zakona o znanosti i obrazovanju, u javnosti poznat kao 'lex Boras'. Jedan od najkontroverznijih prijedloga iz tog zakona bio je onaj da rektor može biti stariji od 65 godina što je pogodovalo Borasu da se ponovno kandidira. Prijedlog tog zakona povukla je nova ministrica Blaženka Divjak.

Željana Zovko - Rodila se u Mostaru 25. ožujka 1970. godine. Ima iza sebe bogatu diplomatsku karijeru. Profesorica je francuskog jezika, 1999. godine počela je raditi u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine da bi od 2004. do 2008. bila veleposlanica BiH u Francuskoj. Od 2008. do 2011. bila je veleposlanica u Španjolskoj. Potom se vratila u BiH gdje je tri godine radila kao savjetnica za vanjsku politiku da bi prošle godine opet preuzela veleposlaničku dužnost i to u Italiji. Nakon što su 2016. godine Andrej Plenković i Davor Ivo Stier dali ostavke na zastupničke dužnosti u Europskom parlamentu radi stupanja na dužnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske, odnosno ministra vanjskih poslova RH, Željana Zovko je napustila diplomaciju BiH i preuzela dužnost zastupnice Republike Hrvatske u Europskom parlamentu.

SDP:

Biljana Borzan - Rodila se u Osijeku 29. studenog 1971. godine. U Osijeku je završila osnovnu, srednju školu i studij medicine. Specijalizirala medicinu rada i sporta. Članica SDP-a od 1999. godine. U gradski odbor SDP-a Osijek izabrali su je 2000. godine, a godinu kasnije postala je potpredsjednica Foruma ženske gradske organizacije Osijek. Od 2001. godine vijećnica u osječkom Gradskom vijeću. Od 2004.-2008. potpredsjednica glavnog odbora SDP-a Hrvatske. Na 11. konvenciji SDP-a 2008. izabrana za članicu Predsjedništva stranke. Bila kandidatkinja SDP-a za gradonačelnicu na izborima 2005., 2007. i 2008. Na parlamentarnim izborima 2007. ušla u Hrvatski sabor. Od 2011. godine do izbora u Europski parlament predsjeda Odborom za zdravstvo i socijalnu politiku Sabora.

Tonino Picula - Rodio se 31. kolovoza 1961. godine u Malom Lošinju, ministar vanjskih poslova u Vladi Ivice Račana. Osnovnu i srednju školu završio u Šibeniku, diplomirao sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2004. do 2008. predsjeda Glavnim odborom SDP-a, potom četiri godine obavlja dužnost člana Predsjedništva stranke. U Hrvatskom je saboru na svim parlamentarnim izborima od 2000. godine. Bio je gradonačelnik Velike Gorice (2005.). Po završetku hrvatskih pregovora za članstvo u EU postaje promatrač Hrvatskog sabora u Europskom parlamentu dok je na prvim hrvatskim izborima za Europski parlament 2013. izabran s najvećim brojem preferencijalnih glasova.

Predrag Matić - Rodio se u Požegi 2. lipnja 1962. godine. Osnovnu i srednju školu završio u Borovom Naselju. Na Pedagoškom fakultetu u Osijeku završio dvogodišnji studij. Priključio se braniteljima u Vukovaru, nakon rata zatočen u tri srbijanska logora. Matić je 2000. godine postao savjetnik tadašnjoj ministrici Jadranki Kosor, od 2008. do 2010. bio je vanjski član saborskog Odbora za branitelje, a od 2010. savjetnik predsjednika Ive Josipovića za branitelje. Ministar branitelja postao je 2011. godine.

Romana Jerković - Rodila se 28. studenog 1964. godine u Splitu. Osnovnu i srednju školu završila u Korčuli. Diplomirala medicinu u Rijeci, bivša je dogradonačelnica rijeke i profesorica na Zavodu za anatomiju u Rijeci. Zastupnica u Saboru od 2016. godine. Bila je članica odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbora za ravnopravnost spolova, Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, Odbora za vanjsku politiku, Odbora za međuparlamentarnu suradnju i Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a. Članica je SDP-a od 1999. godine.

Hrvatski suverenisti:

Ruža Tomašić - Rodila se u BiH u općini Maglaj 10. svibnja 1958. godine. Predsjednica konzervativne stranke. Bavila se rukometom, s 15 godina otišla u Kanadu gdje je završila policijsku akademiju. Na poziv Franje Tuđmana vratila se u Hrvatsku i postala dio predsjedničkog osiguranja u Banskim dvorima. Bila je i u osiguranju Stipe Mesića 1991. godine. Bila je saborska zastupnica HSP-a od 2003. do 2008. godine te predsjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije, članica Odbora za useljeništvo i Odbora za europske integracije te zamjenica člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Zajedničkom parlamentarnom odboru RH-EU. Prva predsjednica Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević. Na Hrvatskim parlamentarnim izborima 2011. godine na čelu koalicije Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević - HSP dr. Ante Starčević i Hrvatska čista stranka prava - HČSP dobila je 1 mjesto, te je s te liste izabrana za zastupnicu u Hrvatski sabor. Izabrali je za Europski parlament 2013. godine, sljedeće godine daje ostavku na mjesto predsjednice Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević i u siječnju 2015. godine pristupila je Hrvatskoj konzervativnoj stranci.

Nezavisna lista Mislav Kolakušić

Mislav Kolakušić - Rodio se u Zagrebu 15. rujna 1969. godine. Završio Pravni fakultet u Zagrebu, bivši je sudac Trgovačkog suda u Zagrebu. Bio je i glasnogovornik Upravnog suda od 2009. do 2011. godine, posrednik za radne odnose Upravnog suda i predsjednik Udruge hrvatskih sudskih savjetnika i vježbenika. Kao sudac Trgovačkog suda je prvi javno napao predstečajne nagodbe koje je zdušno gurala Vlada Zorana Milanovića i tadašnji ministar financija Slavko Linić. Kolakušić je predstečajne nagodbe proglasio najvećom pljačkom jer su omogućile na veoma dvojben način otpis dugova poduzećima u problemima. U fokus javnosti je došao kada je zaustavio nagodbu Dalekovoda. Dotad je malo tko za njega znao iako je već od 1998. godine unutar sustava sudstva. Osnovao je udrugu Antikorupcija i upozoravao da je ona rak rana društva. I tada je zadržao aureolu stručnjaka i pomno je skrivao da će uopće ići na izbore.

Živi zid:

Ivan Vilibor Sinčić - Rodio se u Karlovcu 28. kolovoza 1990. godine. Predsjednik je Živog zida, zastupnik u Saboru, politički aktivist, a 2014. godine bio je kandidat za predsjednika Republike Hrvatske. U izboru za Europski parlament Sinčić je dobio najviše preferencijalnih glasova, ali ranije je dogovoreno da tamo ide Glavni tajnik i nositelj liste Živog zida Tihomir Lukanić. No to nije sigurno, možda se Sinčić predomisli.

Amsterdamska koalicija:

Valter Flego - Rodio se 15. kolovoza 1972. godine u Kopru. Od svibnja 2013. godine istarski župan, član IDS-a. Osnovnu i prva dva razreda srednje škole završio u Buzetu, a 3. i 4. razred u Rijeci gdje je upisao studij strojarstva. Diplomirao s odličnim uspjehom. Upisao poslijediplomski studij menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Rijeci i završio ga 2000. godine. Bio je gradonačelnik Buzeta, na lokalnim izborima 2013. godine pobijedio Damira Kajina.

