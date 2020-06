Oni još kupovali po trgovini, a radnici ih zaključali i otišli!

Nismo vjerovali kako je moguće da se tako nešto dogodi, jedna prilično neobična situacija, a pogotovo da se na našem mjestu našao netko stariji ili bez mobitela...

<p>U bizarnoj, potpuno neočekivanoj situaciji našlo se u petak navečer dvoje kupaca trgovačkog centra <strong>Građa u Opuzenu. </strong>Na automobil su stavili na kupljeni materijal, osigurali ga za daljnju vožnju, no dok su se bavili svojim poslom, nisu ni uočili da su svi zaposlenici doslovno nestali. I zaključali željezna izlazna vrata, ostavivši dvojac doslovno iza rešetaka!</p><p>- Nismo vjerovali kako je moguće da se tako nešto dogodi, jedna prilično neobična situacija, a pogotovo da se na našem mjestu našao netko stariji ili bez mobitela... Moj partner i ja smo kupovali građevinski materijal u Građe, a u sklopu objekta inače rade trgovina Jysk i Prima namještaj, te trgovine rade do 20 sati. Sa skladišta Građe su nam momci predali materijal u 20.15 sati te dok smo stavili na krov automobila i osigurali ga, a sve se događalo ispred skladišta, te krenuli prema izlazu, bilo je 20.30 sati. Tad smo shvatili da su apsolutno svi djelatnici napustili zgradu i dvorište te željeznim vratima zatvorili izlaz, a provjeravali smo i u trgovini i u dvorištu gdje su viljuškari te druga oprema! Shvatili smo ubrzo i da nema drugog izlaza, a iako postoje kamere, da nema nikakvog čuvara niti broja telefona kojeg bi mogli kontaktirati... Tako nam je preostalo samo pozvati policiju u nadi da će nas izbaviti - prepričala nam je žena (željela je ostati anonimna) svoju dogodovštinu u dvorištu Građinog centra u Opuzenu.</p><p>Lokacija centra je takva da doista nisu imali nekog drugog pozvati u pomoć, automobili prolaze podalje, a kuća nema u blizini. Srećom, policija je brzo intervenirala, dozvali su pomoć te je zatočene kupce brzo izbavio djelatnik Građe.</p><p>- Stigao je momak stvarno brzo, ispričavao se, a i inače su svi bili ljubazni u centru dok smo kupovali materijal. Drugi put ću ih ipak upozoriti da bi bilo dobro ostaviti neki kontakt u slučaju hitnosti - kaže nam sugovornica, danas već sa smiješkom, iako joj u petak navečer nije bilo svejedno.</p><p>Cijeli slučaj su nam potvrdili iz dubrovačke policije, gdje su danas bili puno sretniji najvećom zapljenom kokaina u posljednjih 20 godina – gotovo 25 kilograma kokaina “ulične” vrijednosti oko 17 milijuna kuna!</p><p>- Nakon poziva dvoje kupaca koji su ostali u vanjskom dijelu trgovačkog centra nakon zatvaranja, kontaktirali smo poslovođu koji je ubrzo stigao do centra te otvorio dvorišna vrata - kazala nam je Andrijana Biskup iz PU dubrovačko-neretvanske.</p>