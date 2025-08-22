NOVI EXPRESS Batinaši Srpske narodne stranke su operativna produžena ruka stranačke hijerarhije koja je ovih dana ulice srpskih gradova pretvorila u ratnu zonu, a građane, prosvjednike, u lovinu
Oni su tu da biju Srbiju: Krvna slika batinaša braće Vučić
Parastruktura koja funkcionira izvan zakona, a unutar poretka. Ne pišu zakone, ne donose uredbe, ali ih - sprovode. S pendrekom, letvom, šakom... Njihova funkcija nije simbolična, ona je fizička.
