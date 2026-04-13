Vatrogasci s Krka imaju posebno vozilo za intervencije kad bura zatvori Krčki most. U njemu i po najjačem vjetru voze hitne pacijente
Oni su vatrogasci za buru! 'Naš kombi od 3,6 tona jedini ide na most! Vozi i kad puše 176 km/h'
U trenucima u kojima promet staje, a orkanski vjetar paralizira most, samo jedno vozilo ostaje na cesti - i znači razliku između života i smrti za otočane. Snažni naleti bure koji redovito pogađaju Krčki most često potpuno zaustavljaju promet, no hitne službe tad se oslanjaju na posebno vozilo - "Buru", jedino takvo u Hrvatskoj. Riječ je o specijaliziranom kombiju prilagođenom ekstremnim vremenskim uvjetima, koji je više puta omogućio siguran prijevoz pacijenata kad to nije bilo moguće ni jednim drugim vozilom.
