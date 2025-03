'Onkološki sam pacijent. Prvo su mi otkazali operaciju. Termin za pregled dali su mi za godinu'

Te 2016. godine dijagnosticiran mi je rak dojke. Prvi problem u liječenju pojavio se kad su mi te iste godine otkazali operaciju na Klinici za tumore, i to bez ikakvoga konkretnog objašnjenja. Samo su mi rekli da me ne mogu primiti sad te da će me operirati iduće godine. Dobro se sjećam, bilo je to u listopadu, i to u mjesecu borbe protiv karcinoma dojke. Tad još nisam znala da je to mjesec borbe protiv toga karcinoma jer tad nisam imala nikoga u obitelji ni od prijatelja da je obolio od raka dojke, bila sam izgubljena. Ispričala nam je Zagrepčanka Goranka Perc.

Na kraju nije ni otišla na operaciju u tu kliniku.

- Zvala me kolegica i rekla sam joj da su mi otkazali operaciju. Onda mi je poslodavac platio operaciju u privatnoj klinici. To mi je bio prvi ogroman šok. Redovito sam se kontrolirala, nikad nisam bila na bolovanju, uplaćujem redovito zdravstveno i onda mi dijagnosticiraju rak i otkažu operaciju, otfikare vas kao zadnju krpu. Imala sam sreće što mi je poslodavac uskočio - ističe Goranka.

Nakon operacije odlazila je na zračenje na Rebro. S obzirom na to da se dobro osjećala, nije uzimala bolovanje.

- Izlazila bih s posla da dođem ozračiti se, no nakon nekoliko sati čekanja pitam osoblje kad ću doći na red, a oni bi mi samo rekli da je aparat pokvaren i da se ne mogu zračiti. Upravo se takva situacija događa i dan danas. Od 2016. do danas ništa se nije promijenilo, stanje je sve lošije, otvaraju se privatne klinike, u koje se slijeva novac iz HZZO-a, a mi nemamo dostupnu pravodobnu skrb.

Ja sam kao onkološki pacijent dobila osteoporozu. Utrnule su mi desna noga i ruka i bila sam prestrašena jer nisam znala što mi se događa. Bojala sam se da nisu metastaze na mozgu. Iako sam dobila uputnicu za EMNG pretragu, ponuđeni termini tek su za godinu dana, a na molbu za hitan prijem rečeno mi je da hitni slučajevi 'nisu predviđeni' iako sam kao onkološki pacijent trebala biti pravodobno primljena - ističe Goranka.

Kako svake godine treba na kontrolni magnet, a s obzirom na to da se čeka po deset mjeseci, sad nakon svakog magneta odlazi odmah naručiti se za idući.

- Krajem prošle godine pročitala sam u novinama da jedna privatna klinika prima s uputnicama HZZO-a. Došla sam k njima i rekli su mi da je sve popunjeno te da se javim točno određen dan kad rade narudžbe za iduću godinu, no kad sam nazvala taj dan, rekli su mi da je sve već zauzeto. Dakle, ja plaćam zdravstveno, taj novac se slijeva i k njima, a ne mogu me naručiti. Ne znam tko se uopće tamo naručuje. Nevjerojatno mi je da je u tom jednom danu sve već bilo popunjeno. Nitko ni za što nikad nije sankcioniran, pa svi rade što hoće. Sve skupa je strašno - kazala nam je na kraju Goranka.

Ona ujedno radi za Udrugu oboljelih i liječenih od raka te kaže kako ih žene svakodnevno zovu i plaču im zbog problema s nemogućnošću ostvarivanja pravodobne zdravstvene zaštite.

'Iz Zagorja moram u Rijeku na zračenje'

Koraljki, pacijentici iz Zagorja, nakon dijagnoze maligne bolesti indicirano je zračenje, a u bolnici u kojoj je operirana rečeno je da zbog tehničkih razloga mora sama pronaći bolnicu koja će je primiti na zračenje, no nigdje nije uspjela dobiti termin.

- Zloćudni tumor dojke dijagnosticiran mi je u listopadu 2024. i bio je dosta velik. Nakon toga mi je određeno zračenje i kemoterapije, koje nisam dobro podnijela, pa sam nakon druge završila u bolnici. Potom su me odlučili operirati i to je dobro prošlo. U Klinici za tumore zaista je odlično obavljena operacija. Međutim, PHD nalaz pokazao je da mi je tumor zahvatio sve limfne čvorove. Potom su me poslali na PET CT, koji pokazuje sitne stanice karcinoma. Tad je uočeno da su mi još tri limfna čvora kod desne dojke zahvaćena tumorskim stanicama. Krenula sam dalje na kemoterapije, plus pametni lijek i sad sam prvu dobro podnijela - počela je priču za 24sata 45-godišnja Koraljka.

Propisali su joj šest kemoterapija i odredili zračenje kako bi se uništile tumorske stanice na limfnim čvorovima.

- Na Klinici za tumore su mi htjeli pomoći dalje, no znam da trenutačno imaju jedan aparat koji se stalno kvari. Tamo sam se htjela naručiti za zračenje pa mi je rečeno da je u tijeku postupak zamjene uređaja i da do daljnjeg nije moguće provesti moje liječenje. Uputili su me na Radiochirurgiju, koja ima ugovor s HZZO-om, no oni su me odbili zato što nisam za radiokirurško liječenje koje oni provode. Potom sam nastavila tražiti gdje mogu na zračenje. Čula sam da se u Zaboku otvorio Cancer centar i na njihovim stranicama pisalo je da imaju ugovor s državnim fondom te da samo trebam uputnicu liječnika opće medicine. Išla sam direktno kod njih. Iako imaju taj linearni akcelerator za zračenje, nemaju ugovor nego su tek u pregovorima s HZZO-om. Pitala sam koliko bi me koštalo zračenje pa su mi rekli da je cijena oko 8000 eura - istaknula je Koraljka.

S obzirom na to da to nije bila opcija, krenula je tražiti dalje. Pisala je i zvala sve bolnice u Hrvatskoj da vidi tko je može primiti na zračenje. Javili su joj se iz Zadra i Rijeke. Odluka je pala na KBC Rijeka.

- Odgovorili su mi da kod njih dođem na pregled kod onkologa pa će me uputiti dalje. Sad se moram snaći za smještaj i prijevoz, sve to treba platiti. Teško mi je pričati o tome. Znam da nisam jedina u toj situaciji, no ministarstvo nam je trebalo omogućiti da idemo negdje na zračenje, a ne da sami tražimo - poručuje Koraljka.

'Nacionalni strateški okvir protiv raka stoji u ladicama'

Platforma onkologija.hr, koja okuplja udruge oboljelih od raka, kao i Koordinaciju udruga u zdravstvu, oglasila se priopćenjem zbog nezadovoljstva i frustracije onkološkom skrbi u Hrvatskoj.

- Iz želje da pomognemo svojim sugrađanima, od 2016. godine svi smo se aktivno uključili u podizanje javne svijesti o potrebi izrade i provođenja, oživotvorenja, Nacionalnog plana protiv raka. U radnoj skupini koja ga je pisala, imali smo svojih 18 predstavnika, koji su sve svoje znanje, teško stečenu ekspertizu i strast u njega uložili. Prosinac 2020., kad je Hrvatski sabor napokon usvojio Nacionalni strateški okvir protiv raka (NSOPR), većina pamti kao najsretniji trenutak te strašne godine. Danas je 26. ožujka 2025. i NSOPR stameno stoji negdje u nekim ladicama, s jednim kljastim Akcijskim planom 2024.-2025. o čijem provođenju nitko nije izvijestio javnost - stoji u priopćenju Ivice Beline u ime platforme onkologija.hr.

Tijekom proteklih šest mjeseci gotovo svaka nova pacijentica koja im se obratila svjedoči o istim problemima: preglede moraju plaćati iz vlastitog džepa ili ih obavljati "preko veze" da bi dobile pravodobnu skrb.

- Ovakvo stanje zdravstvenog sustava je neprihvatljivo i tražimo hitne mjere za osiguranje pravodobne i kvalitetne medicinske skrbi svim onkološkim pacijentima. Ne možemo dopustiti da zbog sustavnih propusta životi budu izgubljeni. Od NSOPR-a se u gotovo četiri i pol godine nije dogodilo gotovo ništa. Što se dogodilo s onkološkom mrežom ustanova? Zašto svjetlo dana nije ugledala nacionalna onkološka baza podataka? Zašto nema jasnih informacija za pacijente ni prioritetnih termina? - zaključuju u priopćenju.

37%

Svih novih slučajeva raka dijagnosticirano je kod mlađih od 65 godina

26.105

U 2022. godini imamo 26.105 novih dijagnoza raka (podaci HZJZ-a objavljeni 2025.)