Online kupnja može se otkazati u 14 dana i to bez obrazloženja

Osječanin je prije nekoliko tjedana na internetu vidio ponudu mobitela uz koji je pametni sat bio gratis. Svidio mu se i sat, pa je naručio mobitel, on je stigao, ali ne i sat. Mislio je da će mu doći naknadno, no nakon 20 dana žalio se trgovcu. Dobio je odbijenicu: “Niste se žalili u propisanom roku od 14 dana, nećemo poslati sat”.

Trgovac je smatrao kako je prošlo 14 dana u kojem je mogao jednostrano raskinuti ugovor, no on se u tom roku nije žalio, pa su smatrali da je propustio rok za reklamaciju. Što se trgovca ticalo, kupoprodaja je bila gotova i nisu poslali sat gratis. Kupac se obratio udruzi Potrošački forum - Savjetovalište za potrošače u Osijeku.

- S obzirom na to da je trgovac na internetskoj stranici ponudio mobitel i sat gratis, smatra se da ta dva proizvoda čine cjelovit proizvod te, ako jednog dijela nema, onda više nije cjelovit. Takav proizvod ima nedostatak i može se na njega žaliti u roku od dvije godine jer u tom roku prodavatelj odgovara za nedostatke proizvoda u jamstvu od dvije godine – rekla je Dunja Mak iz osječke udruge.

Gospodin se ponovno žalio, ali se ovog puta pozvao na to da proizvod ima nedostatak (jer je došao nepotpun) te su mu ipak poslali gratis pametni sat. - Nedostatak proizvoda ne znači samo da je nešto polomljeno nego i kad nešto stigne nepotpuno ili ako stigne manji broj robe nego što je netko naručio. Onda se kupac može žaliti u roku od dvije godine – objašnjava naša sugovornica. Zapravo se radi o pravima potrošača koja proizlaze iz Zakona o obveznim odnosima. Dunja Mak savjetuje da se svaki prigovor i reklamacija za proizvode kupljene preko interneta pošalju u pisanom obliku, i to preporučenom poštom uz povratnicu. Telefonski poziv i “žaljenje” nisu dovoljni. Prigovor se može poslati i mailom, ali treba sačuvati mail radi dokazivanja. Za robu koja se kupuje preko interneta vrijedi pravilo da kupac može jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana, bez ikakvog objašnjenja. Robu koju je primio mora vratiti. Osječka savjetnica upozorava da trgovci redovito upozore kupca kako sami moraju platiti povrat robe, a ako to zaborave napomenuti ili pisano o tome kupca ne obavijeste, tad trošak vraćanja snosi trgovac. Rijetki znaju da, ako netko kupi proizvod u trgovini ili preko interneta, i ako on ima nedostatak, a trgovac tvrdi da ga je kupac mehanički oštetio, u prvih šest mjeseci od dana kupnje troškove vještačenja snosi trgovac. Čak i ako se vještačenjem utvrdi da je kupac kriv. Nakon šest mjeseci troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja.

Dunja Mak upozorava na sivu zonu kupnje na internetu.

Na društvenim mrežama i internetskim oglasnicima mnoge proizvode prodaju fizičke osobe koje nisu registrirane tvrtke ili obrti. Ako netko naruči takav proizvod od fizičke osobe, tu se onda ne radi o potrošakom ugovoru i kupca ne štiti Zakon o zaštiti potrošača niti je za to nadležna tržišna inspekcija. Prevare li ih takvi prodavatelji i ignoriraju li pritužbe, što se često događa, potrošači to mogu prijaviti policiji ako roba vrijedi više od 1000 kuna. Ako je vrijednost manja, ostaje samo privatna tužba.

- A ponude koje zvuče predobro ili prejeftino najčešće nisu istinite i kupce često nasamare - kaže Dunja Mak.

Poslali joj potrgani ventilator pa stigao i novi

Iz osječkog Savjetovališta za potrošače iznose slučaj gospođe koja je preko webshopa naručila ventilator. Stigao je polomljen. Željela je novi i uputila je prigovor trgovcu, koji je odgovorio da ga je ona sama polomila. Obratila se Savjetovalištu u Osijeku, uputila novi prigovor i pozvala se na odredbu Zakona o obveznim odnosima po kojoj se u prvih šest mjeseci od kupnje pretpostavlja da je proizvod s tim nedostatkom i kupljen, a da je na trgovcu teret dokazivanja ako tvrdi suprotno. Trgovac je na kraju priznao da je posalo ventilator s greškom i poslao novi.

Tema: To mi treba