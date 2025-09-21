Ono o čemu se šuti: U poljoprivredi se itekako mulja, a sad ispašta cijela Slavonija

Hrvatski građani žele i preferiraju kupovati domaću hranu, ali uvoz raste. S druge strane, hrvatska poljoprivredna proizvodnja je, do lani, iz godine u godinu padala, usprkos poticajima od pola milijarde eura godišnje. Tek lani je zabilježila rast. Hrvatski je to apsurd. Nije tajna da trgovci kupuju gdje je jeftinije i da moramo postati konkurentniji, da nam je zemljište rascjepkano i malo, pa je samim tim skuplje proizvoditi. Ali, otprilike svaki mjesec se pojavi i neka istraga europskih tužitelja u kojoj na površinu ispliva sve ono o čemu se šuti: mnogi poticaje koriste za izvlačenje novca, a ne za povećanje proizvodnje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+