Jako mi je žao što je Ivana poginula. Bilo smo skupa godinu dana. Uopće ne znam kako sam ja preživio, a Ivana nije - kazao je u svojoj obrani na Županijskom sudu u Zagrebu Marin Čolak dodavši kako ima trenutaka kad bi volio da nije preživio.

- Neposredno prije sudara vozio sam se iza Forda Focusa Hrvoja Petrovića na pristojnoj udaljenosti po desnom traku i djelomično po desnom zaustavnom traku. Mislim da do prometne ne bi došlo da me Nissan nije udario u zadnji desni kotač. Mogao sam izabrati - ili ću ići na ogradu ili na livadu. Pokušao sam izbjeći nalet na ogradu i otišao na livadu no pri tom sam udario u rubnik i odletio s autom u zrak i od tog trenutka se više ničega ne sjećam. Da je Opačak držao potreban razmak do svega ovoga ne bi došlo i prometna se ne bi dogodila. Ne mogu prihvatiti da ja kao netko tko je jedva ostao živ budem kriv za tu nesreću- rekao je Čolak.

Potom je drugooptuženi Dalibor Opačak rekao kako mu se Čolak godinu dana nakon prometne nesreće ispričao dok su bili u Opatiji.

- Nikad poslije nesreće nisam s tobom razgovarao. Čak nisam odgovorio na tvoju poruku nakon zadnje rasprave da se nađemo i razgovaramo- odgovorio mu je Čolak.

Dalibor Opačak ima drugačiju verziju prometne nesreće u kojoj je 10. studenog 2010. poginula Ivana Obad.

- Nakon što smo skrenuli na čvor Bosiljevo za Rijeku vozio sam se u desnom prometnom traku, a Marin u lijevom sve do nesreće. Vozili smo se gotovo paralelno svako u svom prometnom traku. Odjednom sam primijetio da je Ferrari ispred mene. Zadnjim desnim kotačem dotaknuo je moju lijevu felgu. U stotinki sam pomislio "Što radiš? Kuda ćeš?". Micao sam se u desno i stiskao kočnicu. Mislio sam da će se moći zaustaviti. Desno naprijed vidio sam travu i mislio da će se Marin odvesti na taj travnati dio. No auto mu se prepriječio i u stotinki sekunde je udario u rubnik i odletio u zrak i eksplodirao - kaže Opačak.

On i njegov suvozač Damir Nakić potrčali su prema Ferrariju koji je gorio.

- Htio sam nekako pomoći no kad smo došli blizu primijetio sam da mi gore trepavice i shvatio da ne mogu prići autu - kazao je Opačak koji se u jednom trenutku vidno emocionalno slomljen zastao s obranom. Nakon što se pribrao nastavio je:

- Netko od vozača koji su se zaustavili rekao je "Netko tamo leži na travi!". Prišli smo i vidjeli Marina. On se digao, a Nakić ga je pridržavao. Izgledao nam je kao da je ispao na početku "tumbanja". Netko je tada rekao "Zvali smo hitnu". Žao mi je što se ovo dogodilo. Mogu samo reći "Ne daj Bože nikome!".

- Suludo je to što Opačak govori. Stavljam primjedbu na istinitost njegova iskaza- kazao je prvooptuženi Čolak.

Nova presuda sljedeći tjedan?

Sutkinja Koraljka Bumči odlučila je kako će na sljedeću raspravu ponovno pozvati prometnog vještaka Zvonka Ivašića da se dodatno očituje o vjerodostojnosti njihovih obrana. Potom će se održati završne riječ, a nepravomoćna presuda se, ako ne bude nekih neplaniranih događaja i okolnosti, očekuje sljedeći tjedan.

Podsjećamo, prometni vještak Zvonko Ivašić je na suđenju Marinu Čolaku i Daliboru Opačku za nesreću u kojoj je 2010. poginula Ivana Obad ustvrdio:

- Vještačenje je provedeno na temelju materijalnih tragova nađenih na mjestu nesreće koji ukazuju na način i dinamiku kretanja vozila. Neposredne prije nesreće Ferrari je išao lijevim, a Nissan desnim prometnim trakom. Brzina nije bitna za način na koji je došlo do prometne nesreće. Oba vozila su brzinama kojom su se kretali, a Nissan se kretao brzinom od 205,3 kn/na sat, a u trenutku nesreće 186,4 km/h , a Ferrari 181,5 km/h, mogla bez ikakvih problema mogla proći zavoj da nije došlo do kontakta - kazao je vještak Ivašić.

On je prije nekoliko godina ustvrdio kako je uzrok nesreće presijecanje puta jednog vozila drugom te njihova kolizija, iako je bila minimalna.

"Način Opačkova kočenja u skretanju udesno i onda dalje izvan kolnika udesno reakcija je vozača koji izbjegava opasnost koja mu dolazi s lijeve strane i ispred njega. Dakle, Opačak je 'kočio i bježao' udesno od Ferrarija koji je bio u skretanju u desno s lijeve trake" - kazao je tada Ivašić.

Podsjećamo, 5. studenog 2010. Marin Čolak u Ferrariju Modeni i Dalibor Opačak u Nissanu 350 krenuli su prema Grobniku. Relativno normalno su vozili do Draganića, a onda slijedi luda vožnja.

Nakon čvora Bosiljevo, Ferrari, koji je vozio brzinom od 181 km/h, i Nissan koji je jurio 205 km/h, dotaknuli su se.Ferrari u kojem je s Čolakom bila Ivana dotaknuo je Nissan nakon što je skrenuo u nj. Ferrari se zanio, sletio s ceste i više puta prevrnuo. Čolak je ispao iz auta i zadobio potres mozga, prijelom obje čeljusti i nosa, a Ivana je poginula..

Optužnica protiv dva vozača podignuta je u travnju 2012. Prvo je postupak vođen na Općinskom sudu u Karlovcu, da bi, nakon što tamo gotovo godinu i pol nije bilo nikakvih pomaka, bio prebačen u Zagreb.

Obojica su 2015. na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu nepravomoćno osuđeni na po tri godine zatvora.

No u rujnu 2018. Županijski sud u Rijeci srušio je presudu zaključivši da je sudac prekoračio svoje ovlasti jer je u presudi navedeno Čolakovo kočenje pri prelasku u desni trak, detalj koji nije bio u optužnici.

U prosincu 2018. počelo je ponovljeno suđenje na Općinskom sudu u Zagrebu koji se proglasio nenadležnim pa je spis došao na Županijski sud u Karlovcu, da bi lani u rujnu Vrhovni sud odlučio da je nadležan Županijski sud u Zagrebu.