Opara je apsolutni rekorder: U godinu dana potrošio 4300 € na hotele te 7300 € na aviokarte

Uz plaće, koje su saborskim zastupnicima prošle jeseni gotovo udvostručene i sad u prosjeku iznose oko 4500 eura mjesečno, država je od 1. siječnja do 15. srpnja 2025. za njihove dodatne potrebe izdvojila još 761.574 eura, pokazuju službeni podaci Hrvatskog sabora. Tijekom sedam mjeseci rada za njihove plaće porezni obveznici su u neto iznosu izdvojili 4,75 milijuna eura. Pridodamo li tome spomenute troškove, rad 151 zastupnika za malo više od sedam mjeseci stajao nas je 5,51 milijun eura.

Dodatni troškovi odnose se na naknade za odvojeni život, stanarine, režijske troškove, putne troškove dolaska na sjednice, službena putovanja, hotele, avionske karte, dnevnice...

Najveća stavka među spomenutim troškovima odnosi se na stanarine, na koje je otišlo 253.769,46 eura, a uz to su zastupnicima pokriveni i troškovi režija u iznosu od 18.174,04 eura. Zastupnici čije je prebivalište udaljeno više od 50 kilometara od Zagreba imaju pravo na korištenje smještaja u stanovima za službene potrebe, odnosno u unajmljenim garsonijerama i jednosobnim stanovima. Za te potrebe Sabor im pokriva 650 eura mjesečno za najam i 70 eura za naknadu režijskih troškova.

Osim stanarina i režija, država pokriva i troškove korištenja osobnih automobila za službene svrhe, isplaćuje dnevnice za službena putovanja, troškove smještaja u hotelima te mjesečni paušal od 199 eura svim zastupnicima. Oni koji žive izvan Zagreba dobivaju i dodatnu naknadu za odvojeni život od 133 eura mjesečno tijekom zasjedanja Sabora.

Prema službenim podacima, apsolutni rekorder po potrošnji je Andro Krstulović Opara (HDZ), koji je u sedam i pol mjeseci potrošio ukupno 21.218,45 eura. Od toga je za dnevnice otišlo 1685 eura, za korištenje automobila 1904,04 eura, avionske karte stajale su 7505,76 eura, a hoteli su naplaćeni 4312,27 eura. Uz to, iz proračuna mu je isplaćeno 3900 eura za stanarinu i 717,79 eura naknade za odvojeni život. Opara je, u saborskom obračunu za razdoblje od konstituiranja Sabora do kraja 2024. godine, bio treći na listi zastupnika koji imaju najveće troškove s 12.750 eura. Najviše novca tad je otišlo za automobil, i to 3551 euro, što ne iznenađuje jer je riječ o zastupniku koji živi u Splitu, a tu treba dodati i 820 eura za cestarine.

Na drugome mjestu po visini troškova je Ivan Račan (SDP), koji je ukupno potrošio 16.364,20 eura, a najveća stavka odnosi se na avionske karte u vrijednosti od 8497,01 euro, dok su troškovi hotela iznosili 4772,41 euro. Važno je napomenuti da je Krstulović Opara predsjednik Odbora za vanjsku politiku, dok je Račan član istog odbora.

Slijedi ih Nikolina Baradić (HDZ) s ukupno 13.788,81 euro, od čega je za automobil potrošeno 4144,50 eura, a na avionske karte 3653,81 euro. Za stanarinu je izdvojeno još 3900 eura. Četvrta po potrošnji je Jasna Vojnić (HDZ), koja je potrošila 12.941,12 eura, a slijedi je Zdravka Bušić (HDZ) s 12.268,96 potrošenih eura.

Kad se zbroje svi izdaci za dodatne naknade saborskih zastupnika u ovom razdoblju, porezni obveznici su platili 26.675,15 eura za dnevnice, 198.384,94 eura za korištenje automobila, 56.480,65 eura za hotele, 253.769,46 eura za stanarinu i 63.216,48 eura za naknadu za odvojeni život.